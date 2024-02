Una bella partita, per la gran parte del tempo caratterizzata da equilibrio e risposte colpo su colpo da entrambe le parti. Alla fine, al PalaBorsani di Castellanza, nella 23esima giornata di campionato di Serie B Nazionale, hanno avuto la meglio i Knights e la Brianza Casa Basket ha chiuso la partita con un solo punto di svantaggio 84-83.

Nulla da fare per Brianza Casa Basket: a Legnano vincono i Knights

Partita che inizia con i canestri di Scali da una parte e di Galassi dall’altra e che viaggia sull’onda dell’equilibrio per tutti e 40 i minuti di gioco. La prima frazione si apre con un parziale di 5‐0 in favore degli ospiti, che doppiano subito nel punteggio i padroni di casa (5‐10), i quali però rispondono con la stessa moneta; i ritmi si alzano fin dai primi minuti, l’equilibrio regna e al primo mini‐riposo il tabellone recita 23‐25.

Con la schiacciata di Fabiani ad inizio secondo quarto i brianzoli vanno avanti di quattro lunghezze, che però rappresentano il massimo vantaggio di BCB toccato

in partita fino alla sirena finale. Con il tap‐in vincente sullo scadere di quarto di Sipala si torna negli spogliatoi sotto 43‐42.

Grande equilibrio anche nella ripresa

Al rientro dall’intervallo lungo la partita non cambia, le due formazioni si rispondono colpo su colpo e la partita continua a vivere di sorpassi e contro sorpassi fino al 28esimo minuto, quando Fragonara trova due canestri dalla lunga distanza e mette per la prima volta tre possessi pieni di divario fra le due compagini; la tripla di Lanzi accorcia però nuovamente le distanze e permette a BCB di restare mentalmente in partita: 70‐64 il punteggio dopo 30 minuti.

Dopo l’ultimo mini‐riposo la Lissone Interni piazza un parziale di 6‐0, alza i giri difensivi e non permette ai biancorossi di trovare il fondo della retina per i primi quattro minuti di quarto quarto, quando Marino sblocca Legnano segnando dalla lunga distanza ed interrompendo il parziale brianzolo.

Nel finale i Knights sono più lucidi, non lasciano punti per strada dalla lunetta e chiudono la pratica con il 2/2 di Raivio dalla linea della carità: 84‐83 il punteggio

al termine di una bella ed intensa partita. 21 di Raivio con 5/9 da tre punti da una parte, 22 in 23 minuti per Loro dall’altra.

Per la Lissone Interni ora turno infrasettimanale di mercoledì 14 febbraio contro Omegna e trasferta domenica a Livorno in casa della Libertas.

(foto di repertorio. Credit Sergio Crippa)