Nulla da fare per l'Agrate, vincono le ragazze del New Volley Adda

La New Volley Adda conferma la sua forza e abbatte le resistenze di Agrate, superata 3 – 0 nella 17esima giornata del Campionato di Serie B2, girone B. Altri tre punti che accorciano la parte alta della classifica del girone che vede Bellusco prima (39), quindi Torbole Casaglia (37) e a seguire il duo Cassano-Brembo (36).

Nulla da fare per la Agrate, vincono le ragazze del New Volley Adda

L’intensa settimana di allenamenti ha dato i suoi frutti e la formazione di coach Santina Guarneri non ha lasciato scampo alle brianzole scese in campo pagando alcune defezioni di qualche titolare. Il primo set è stato alquanto piacevole, fatto di belle giocate da ambo le parti che ha visto le contendenti viaggiare su un sostanziale equilibrio di forze (7/7, 12/13).

La NVA ha tenuto però sempre il pallino nelle proprie mani avanzando fino al 20/18. Un paio di defaillance hanno consentito l’aggancio sul 20 pari che, invece di arrestare la corsa delle cassanesi, le ha rilanciate con un filotto di 5 punti per il conclusivo 25/20. Pronti via la New Volley si ritrova 6/0 e poi 9/2. Agrate resta seduta in panchina e lascia il palcoscenico alle bianco-rosse che tirano la volata (13/2, 19/6) e chiudono 25/11 senza problemi di sorta.

La squadra di Agrate prova a reagire

Nel terzo le ragazze di Agrate si riorganizzano e cominciano a rendere redditizio il proprio gioco approfittando di alcune situazioni di black-out della New Volley. Sotto 7/12 la squadra di Santina Guarneri dà prova della sua forza caratteriale che sta crescendo gara dopo gara. Raggiunta la parità 13/13 dopo un provvidenziale time-out, le bianco-rosse affrontano altri momenti di difficoltà che pagano restando 2-3 lunghezze indietro (15/17, 17/20) e mettendo così a rischio il parziale. Dal 20/22 inizia il set vero e proprio con la NVA capace di recuperare e giocarsi il primo match-point sul 24/23. Agrate vanifica le speranze delle padroni di casa anche una seconda volta (25/24) e le sfida sul 25/26. La formazione cassanese però raccoglie le energie rimaste e incamera tre punti consecutivi che significano il 28/26.

(nella foto di copertina la squadra New Volley Adda)