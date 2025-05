Sono passate solo 48 ore da gara 1, vinta dalla Rimadesio al termine di una partita giocata sull’onda dell’equilibrio per quasi tutti i 40’, ma per l’Aurora e Rieti non c’è sosta: è tempo di scendere di nuovo in campo per un delicato secondo atto di una serie che si preannuncia molto combattuta.

Nulla da fare per la Rimadesio in trasferta a Rieti

L’equilibrio visto domenica sera al PalaFitLine sembra essere solo un lontano ricordo fin dalla palla a due. I reatini approcciano meglio la partita rispetto ai padroni di casa, che invece non riescono a trovare la via del canestro con regolarità e incassano un parziale di 2-14 nei primi 5’. Rieti ha più energia, muove meglio il pallone nel proprio attacco e concede solo 13 punti nella prima frazione ad un’opaca Desio. Al primo mini riposo, Npc in vantaggio 13-27.

Nel secondo periodo la musica non cambia. Gli ospiti conducono il punteggio anche di 17 lunghezze in apertura di quarto, Desio non riesce a risolvere le difficoltà al tiro e vede la formazione laziale allontanarsi sempre di più. Con un paio di canestri in avvicinamento al ferro l’Aurora prova a rimanere mentalmente dentro il match prima dell’intervallo lungo, a cui comunque Rieti arriva in doppia cifra di vantaggio sul 32-44.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Al rientro dagli spogliatoi, i canestri dalla lunga distanza di Bartninkas e Cipolla firmano il 6-0 di parziale aurorino e riportano i brianzoli a soli due possessi di svantaggio. Una volta assaporato il sapore della rimonta, i bluarancio subiscono la reazione reatina e scivolano nuovamente a -11. Desio non molla e, spinta da un Aldo Moro tutto esaurito, riesce a ricucire il gap e a tornare ancora una volta a stretto contatto con Rieti, che però vola sulle ali di Cecchi e Fabi e termina il terzo periodo con 10 lunghezze di vantaggio.

Un’altra soluzione vincente da tre punti di Fabi, autore di 20 punti con 6/7 da oltre l’arco, riporta la Npc sul +17 a 7′ dalla sirena finale. Con l’Aurora che non riesce più a trovare il fondo della retina, gli ospiti firmano il nuovo massimo vantaggio sul 57-75, amministrano il ritmo della gara e costringono lo staff di casa a fermare la partita. Negli ultimi minuti Desio alza bandiera bianca: vince Rieti 87-83 e porta così la serie in parità.

Prossima gara

La Rimadesio paga le cattive percentuali dal campo, in particolar modo da tre punti (4/32), e perde una partita che le avrebbe permesso di avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo salvezza. Non c’è tempo però per fermarsi a pensare troppo per entrambe le compagini, venerdì alle 21:00 di nuovo in campo per gara 3 al PalaSojourner.

(Foto credits: Luca Brioschi)