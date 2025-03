Nuoto artistico, importanti risultati ai Campionati regionali per la Np Varedo. Ottima prestazione delle ragazze del settore agonistico, tra medaglie e qualificazioni ai Campionati Italiani

Medaglie e qualificazioni

Importanti risultati per il settore agonistico del nuoto artistico della Np Varedo. Le medaglie sono arrivate dai Campionati Regionali Obbligatori di Categoria es. A, Ragazze e una gara di qualificazione ai Campionati Italiani Junior estivi.

Risultati nella categoria Esordienti A

Splendida medaglia di bronzo per Emma Ciola al Campionato Regionale Obbligatorio, 9° posto per Stella Camera, 16° Greta Filippi e 19° Elisabetta Zanon. Inoltre, le tre piccole Rebecca Di Caprio, Alisea Dorin e Aurora Virdis hanno ottenuto il punteggio per i Campionati Italiani Primaverili a Ostia, aggiungendosi al gruppo delle 4 già qualificate.

Risultati nella Categoria Junior

Cecilia Franchini ha ottenuto il punteggio per partecipare anche con il doppio ai Campionati Italiani Estivi. Serena Corbetta e Alba Fuxion si sono ben difese, anche se purtroppo un esercizio non ha permesso loro di ottenere il risultato sperato.

Ottimi punteggi

Emma Gritti, Beatrice Cercine e Mia Mercandante, già qualificate per i Campionati Italiani Primaverili dallo scorso regionale sia peri i doppi che per i singoli, hanno gareggiato anche tra le Junior, riconfermando la loro crescita tecnica con ottimi punteggi.

Le allenatrici Silvia Vismara e Sara Rossetti soddisfatte dalla costante crescita delle piccole atlete