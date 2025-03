Nuoto artistico, straordinari risultati agli Interregionali di Verona. Le atlete della squadra giovanile della Np Varedo hanno centrato le finali in tutte le discipline

Un fine settimana ricco di emozioni per la giovane squadra di nuoto sincronizzato della Np Varedo , che ha affrontato con grinta e determinazione la prestigiosa competizione interregionale di Verona. Riuscendo a conquistare le finali in tutte le discipline. In gara sabato 8 e domenica 9 marzo un team giovanissimo del settore Propaganda, composto da un’unica esordiente A, un’atleta classe 2010 e il resto del gruppo tra il 2011 e il 2012, ha dimostrato il proprio valore ottenendo risultati straordinari.