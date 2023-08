Nuoto, le Rane Rosse protagoniste ai campionati italiani estivi

Si sono svolti dall'1 all'8 agosto i Campionati estivi categoria di Nuoto a Roma nei quali In Sport Rane Rosse di Vimercate ha recitato un ruolo da assoluta protagonista. Trenta medaglie individuali, di cui tredici titoli italiani, e sette podi di staffetta (con due ori) il bottino degli atleti In Sport Rane Rosse al termine degli otto giorni di gare.

Le Rane Rosse hanno ottenuto ottimi risultati

Importanti anche i risultati a livello di società: primo posto nella categoria Cadetti, secondo posto nella classifica maschile generale, nei Senior Maschile e nei Ragazzi e terzo posto nei Senior femminile.

Le coppe degli Estivi Categoria di Nuoto, a destra alcuni degli atleti In Sport Rane Rosse

Premi anche per i Campionati nazionali Ragazzi a squadre e per la Coppa Brema

A margine dei Campionati estivi di categoria si sono svolte le premiazioni per i risultati ottenuti nei Campionati nazionali Ragazzi a squadre e per la Coppa Brema: In Sport Rane Rosse ha ricevuto la coppa per il primo posto nel Campionato nazionale a squadre Ragazzi e quelle per il secondo posto femminile e il terzo posto maschile nella classifica della Brema.

La squadra Ragazzi con il trofeo per il primo posto nella Campionato a squadre e le coppe ricevute

Le medaglie

Ecco le medaglie ottenute agli estivi categoria:

MEDAGLIE D’ORO

Venini Matteo campione italiano 200 dorso Ragazzi

Osio Riccardo campione italiano 100 farfalla Ragazzi

Bianchi Alessia campionessa italiana 200 dorso Seniores

Detti Gabriele campione italiano 400 stile libero e 800 stile libero Seniores

Fangio Francesca campionessa italiana 200 rana e 200 misti Seniores

Gaetani Erika campionessa italiana 100 dorso Seniores

Bori Alessandro campione italiano 100 stile libero Seniores

Di Giacomantonio Valeria campionessa italiana Cadette 400 e 800 stile libero

Borrelli Paola campionessa italiana 100 farfalla Cadette

Spediacci Simone campione italiano 200 misti Cadetti

Venini Matteo, Fontana Ludovico, Osio Riccardo e Borrelli Andrea campioni italiani 4x100 mista Ragazzi

Locchi Simone, Benincà Ilian, Brizzolari Giacomo e Spediacci Simone campioni italiani 4x200 Cadetti

MEDAGLIE D’ARGENTO

Fangio Francesca medaglia d’argento 50 e 100 rana Seniores

Patetta Ludovica medaglia d’argento 400 misti Seniores

Borrelli Andrea medaglia d’argento 200 farfalla Ragazzi

Marchese Davide medaglia d’argento 50 stile libero Seniores

Venini Matteo medaglia d’argento 200 misti Ragazzi

Romei Giorgia medaglia d’argento 400 stile libero Seniores

Borrelli Paola medaglia d’argento 50 farfalla e 200 farfalla Cadette

Brambillaschi Gabriele medaglia d’argento 50 dorso e 50 stile libero Cadetti

Di Giacomantonio Valeria medaglia d’argento Cadette 200 stile libero

Osio Riccardo, Venini Matteo, Seveso Alessandro, Borrelli Andrea medaglia d’argento 4x100 stile libero Ragazzi

Osio Riccardo, Venini Matteo, Ghioni Giovanni, Borrelli Andrea medaglia d’argento 4x200 stile libero Ragazzi

Locchi Simone, Brizzolari Giacomo, De Smet Davide e Brambillaschi Gabriele medaglia d’argento 4x100 stile libero Cadetti

Di Giacomantonio Valeria, Rubino Nicole, Gazzola Carlotta e Borrelli Paola medaglia d’argento 4x200 stile libero Cadette

MEDAGLIE DI BRONZO

Gaetani Erika medaglia di bronzo 50 dorso Seniores

Ciavarella Giulio medaglia di bronzo 100 dorso Seniores

Brambillaschi Gabriele medaglia di bronzo 100 dorso Cadetti

Palmisani Matteo medaglia di bronzo 200 farfalla Juniores

Spediacci Simone medaglia di bronzo 200 stile libero Cadetti

Brambillaschi Gabriele, Ghilardi Jakopo, Spediacci Simone e Locchi Simone medaglia di bronzo 4x100 mista Cadetti