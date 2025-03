Nuoto artistico, successi e crescita per le atlete della Np Varedo. Un altro fine settimana ricco di gare sia dal settore propaganda che agonistico

Weekend ricco di gare

Campionati Regionali Obbligatori, il Trofeo H2Sport Vigevano e gli eventi per la categoria Preagonistica. Lo scorso weekend le atlete del nuoto sincronizzato della Np Varedo sono state protagoniste in diverse competizioni, tra cui ie gli eventi per la categoria

"Ogni occasione ha rappresentato un importante passo nel percorso di crescita delle nostre giovani atlete, con un particolare focus sui Campionati Regionali Obbligatori Esordienti A, che hanno offerto una preparazione fondamentale in vista dei Campionati Italiani Primaverili che si terranno a Ostia dal 4 al 6 aprile" ha ricordato Ambra Iacchetti, responsabile Np Varedo nuoto artistico.

Campionati Regionali Obbligatori Esordienti A

Il Campionato Regionale Obbligatorio Esordienti A ha visto i seguenti risultati:

3° posto - Ciola Emma

8° posto - Stella

19° posto - Betta

20° posto - Greta

41° posto - Aurora

47° posto - Rebecca

49° posto - Alisea

Le Ragazze, invece, hanno ottenuto i seguenti piazzamenti:

12° posto - Bea

37° posto - Emma

44° posto - Mia

Anche se alcuni risultati potrebbero sembrare distanti dalle prime posizioni, per le ragazze, specialmente quelle al primo anno della categoria Esordienti A, questo evento è stato cruciale per imparare nuove tecniche, aumentare la consapevolezza del proprio corpo e sviluppare la gestione della tensione nelle competizioni. Le atlete più esperte, invece, hanno utilizzato questa competizione per affinare ulteriormente la loro tecnica e prepararsi alle sfide future.

Trofeo H2Sport Vigevano

Al Trofeo H2Sport Vigevano, le atlete della Np Varedo hanno brillato con ottimi piazzamenti. Nella categoria Ragazze, il doppio Matilde-Marta ha conquistato un eccellente 3° posto, mentre il duo Greta D. - Giorgia S. si è posizionato al 9° posto. La squadra ha ottenuto il 3° posto nella classifica di gruppo, con un fantastico 2° posto per il combo composto da Greta D., Giorgia S., Vittoria, Gloria, Emma V., Virginia, Melissa, Alice, e Sarah.

Nonostante alcuni imprevisti e cambi dell'ultimo minuto nelle formazioni di squadra e combo, le nostre atlete hanno dimostrato grande determinazione, adattandosi rapidamente alle circostanze e portando a casa risultati notevoli.

Preagonistica

Le piccole Esordienti B e C sono state impegnate, rispettivamente, nel sincro 3000 e nelle Anni Verdi. Le Esordienti B hanno ottenuto i seguenti piazzamenti:

16° posto - Ginevra

22° posto - Irene

33° posto - Isabel

Le Esordienti C, tra cui Ginevra, Greta, Arianna e la piccola Azzurra (nata nel 2018), non hanno avuto una classifica ufficiale, ma hanno vissuto una giornata di festa e condivisione, essenziale per la loro crescita sportiva. Questo momento ha contribuito a prepararle per le future competizioni.