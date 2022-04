Gare nel weekend

Le atlete brianzole hanno partecipato alla prova di Campionato Regionale Silver individuale che si è svolto in provincia di Como.

Un week-end intenso, ma ricco di risultati e pieno di soddisfazioni per la Robur et Virtus di Villasanta, che ha partecipato alla prova di Campionato Regionale Silver individuale, categorie LC e LC3, in programma il 9 e 10 aprile presso la palestra Ginn Gioy di Albese con Cassano (in provincia di Como).

Nuove vittorie della Robur e Virtus Villasanta

Quindici in tutto le ginnaste chiamate dalle tecniche - Serena Bodini, Serena Licchetta e Sarah Sirianni (gruppo eccellenza) assieme ad Elena Sirtori, Valeria Corbetta e Laura Bensi (gruppo specialità) - a difendere i colori della società villasantese, che quest’anno festeggia i 115 anni di attività, nella categoria LC. Otto invece le atlete selezionate per la LC3.

Nella LC sono scese in campo gara per il gruppo eccellenza Emma Iannuzzi, Fabiola Bove e Sveva Destro Romegialli (ALLIEVE 2), seguite da Caterina Fontana, Margherita e Martina Fenaroli (ALLIEVE 3), Olimpia Quadrini, Elisa Brambillasca, Alice Volpi e Greta Galbiati (ALLIEVE 4), Emma Bogani (JUNIOR 1), Chiara Galli, Alice Bianchi e Gaia Sala (SENIOR 1) e, per finire, Arianna Sbrescia (SENIOR 2).

Nella LC3 invece hanno gareggiato per la Robur Arianna Penati, Giulia D’Amato, Sveva Sala, Azzurra Simoneschi e Arianna Galbiati (JUNIOR 1), Sofia Cambiaghi e Martina Di Perna (JUNIOR 2) e Vanessa Insalata (SENIOR 1).

I risultati delle gare

Ad aprire le danze domenica mattina nella LC sono state le più piccole, con la Robur subito a podio nelle Allieve 2 grazie al secondo posto di Fabiola Bove, al termine di una gara emozionante che ha visto le compagne Destro Romegialli e Iannuzzi terminare la loro prova al quarto e al tredicesimo posto. Subito dopo è stato il turno delle Allieve 3 dove è arrivato il secondo podio di giornata, conquistato con il secondo posto di Margherita Fenaroli. Quinta classificata la sorella Martina, ma con il terzo punteggio di gara, e sesta Caterina Fontana. La gara delle Allieve 4 si è conclusa invece con un vero e proprio trionfo della Robur che ha monopolizzato il podio con Olimpia Quadrini - ormai una presenza fissa ai vertici delle classifiche - Elisa Brambillasca e Greta Galbiati in prima, seconda e terza posizione, mentre Alice Volpi ha chiuso al quinto posto la sua prova.

L’appetito vien mangiando e quindi… nuova vittoria della società di Villasanta, grazie allo splendido primo posto di Emma Bogani fra le Junior 1 al termine di una gara solida, condotta in sicurezza e senza sbavature. Fra le Senior 1 la ginnasta bianco-azzurra meglio piazzata è stata Chiara Galli, quarta classificata. Undicesima Alice Bianchi e tredicesima Gaia Sala. Nelle Senior 2 invece Arianna Sbrescia con il suo quarto posto è terminata ai piedi del podio.

Buona anche la prestazione delle ginnaste del gruppo di specialità che hanno disputato la prova della LC3. Terzo posto di Arianna Penati nella Junior 1, con Sveva Sala settima, Azzurra Simoneschi undicesima ed Arianna Galbiati quattordicesima. Nella Junior 2 invece, settimo ed ottavo posto per Martina Di Perna e Sofia Cambiaghi. A chiudere i piazzamenti della Robur et Virtus ad Albese con Cassano il sesto posto, ma con il quarto punteggio di gara, di Vanessa Insalata fra le Senior 1.