Un fiume di oltre 500 persone ha partecipato con entusiasmo e spirito di gruppo alla quarta tappa del Campionato Brianzolo di Corsa Campestre 2023 che si è tenuto sabato presso il parco comunale di Villa Tittoni a Desio.

Oltre 500 persone alla tappa desiana del Campionato Brianzolo Corsa Campestre

Tre gare in tre orari diversi a seconda della categoria di appartenenza: uomini over 50, donne e juniores e uomini under 50. La tappa è stata organizzata dall’associazione sportiva dei Runners Desio con il patrocinio dell'assessorato allo Sport del Comune di Desio e con l'aiuto di alcuni sponsor presenti sul territorio di Desio e comuni limitrofi.

"Ogni singolo contributo, anche piccolo, è la conferma che le persone credono nel nostro lavoro, in questo bellissimo sport che coinvolge i runner di tutte le età, dai più giovani ai più anziani, e soprattutto credono nelle iniziative locali che valorizzano il nostro territorio" hanno raccontato Valentina Cabiati e Maurizio Molena, consiglieri della squadra dei Runners Desio.

All'evento hanno presenziato anche gli Assessori del Comune di Desio Martina Cambiaghi e Andrea Civiero che hanno premiato i primi 3 classificati di due delle categorie in gara.

La classifica

Di seguito la classifica completa

L'Assessore "Momenti come questi devono continuare ad animare il nostro territorio"

Soddisfatto l'Assessore allo Sport del Comune di Desio, Andrea Civiero: