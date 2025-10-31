Una giornata all'insegna del divertimento e dello sport a cui i giovani hanno preso parte con entusiasmo

Nella giornata di ieri, giovedì 30 ottobre, al parco del Quartiere Ceredo a Seregno si sono svolti i Campionati Sportivi Studenteschi di Corsa Campestre.

Oltre 800 ragazzi ai Campionati Sportivi Studenteschi di Corsa Campestre

Alla manifestazione – organizzata dall’Ufficio Sport del Comune di Seregno in collaborazione con Gruppo Camosci e Atletica 5 Cerchi – hanno partecipato 820 ragazzi delle primarie Aldo Moro, Rodari, Stoppani e Cadorna, delle secondarie Manzoni, Mercalli, Don Milani, nonché della scuola Sant’Ambrogio primaria e secondaria.

Una giornata all’insegna del divertimento e dello sport a cui i giovani hanno preso parte con entusiasmo e grinta. di Seguito i primi tr posti di ogni categoria:

3^ media maschile

RAIMONDO LEONARDO DON MILANI

BENAFFI ASCANIO S.AMBROGIO

ANDREELLO ELIA DON MILANI

3^ media femminile

ROTOLO SARA S.AMBROGIO

PEREGO BEATRICE MERCALLI

TOSETTI VITTORIA DON MILANI

2^ media maschile

TREMOLATA NICOLO’ DON MILANI

VITALE MATTIA DON MILANI

POZZI MARTINO DON MILANI

2^ media femminile

PROSERPIO BEATRICE DON MILANI

PATRI’ ARIANNA DON MILANI

CORBETTA MIA DON MILANI

1^media maschile

BEKSHIU NIKOLAS MANZONI

GIAMPALLIA RICCARDO S.AMBROGIO

GUARNACCIA MATTEO MERCALLI

1^media femminile

(paratleta) BENAFKIR ASMA MANZONI

ANGIOLETTI VITTORIA DON MILANI

PREITE VITTORIA ALMA DON MILANI

TONA VALERIA MERCALLI

4-5 elementare maschile

BORGHI ACHILLE RODARI

COGNETTO THOMAS ALDO MORO

TAPPARELLO PATRICK ALDO MORO

4-5 elementare femminile

MARGHERITA BETTI RODARI

BAGNO CLARA ALDO MORO

GRASSI MARTA S.AMBROGIO

Le foto