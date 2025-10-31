Oltre 800 ragazzi ai Campionati Sportivi Studenteschi di Corsa Campestre

Nella giornata di ieri, giovedì 30 ottobre, al parco del Quartiere Ceredo a Seregno si sono svolti i Campionati Sportivi Studenteschi di Corsa Campestre.
Alla manifestazione – organizzata dall’Ufficio Sport del Comune di Seregno in collaborazione con Gruppo Camosci e Atletica 5 Cerchi – hanno partecipato 820 ragazzi delle primarie Aldo Moro, Rodari, Stoppani e Cadorna, delle secondarie Manzoni, Mercalli, Don Milani, nonché della scuola Sant’Ambrogio primaria e secondaria.
Una giornata all’insegna del divertimento e dello sport a cui i giovani hanno preso parte con entusiasmo e grinta. di Seguito i primi tr posti di ogni categoria:
3^ media maschile
RAIMONDO LEONARDO DON MILANI
BENAFFI ASCANIO S.AMBROGIO
ANDREELLO ELIA DON MILANI
3^ media femminile
ROTOLO SARA S.AMBROGIO
PEREGO BEATRICE MERCALLI
TOSETTI VITTORIA DON MILANI
2^ media maschile
TREMOLATA NICOLO’ DON MILANI
VITALE MATTIA DON MILANI
POZZI MARTINO DON MILANI
2^ media femminile
PROSERPIO BEATRICE DON MILANI
PATRI’ ARIANNA DON MILANI
CORBETTA MIA DON MILANI
1^media maschile
BEKSHIU NIKOLAS MANZONI
GIAMPALLIA RICCARDO S.AMBROGIO
GUARNACCIA MATTEO MERCALLI
1^media femminile
(paratleta) BENAFKIR ASMA MANZONI
ANGIOLETTI VITTORIA DON MILANI
PREITE VITTORIA ALMA DON MILANI
TONA VALERIA MERCALLI
4-5 elementare maschile
BORGHI ACHILLE RODARI
COGNETTO THOMAS ALDO MORO
TAPPARELLO PATRICK ALDO MORO
4-5 elementare femminile
MARGHERITA BETTI RODARI
BAGNO CLARA ALDO MORO
GRASSI MARTA S.AMBROGIO
