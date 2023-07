Una maglia tricolore, un argento, un bronzo e …. due medaglie di legno. Sono i numeri del Campionato Italiano XCO di Pavan Free Bike, svoltosi domenica scorsa a Crespignaga di Maser.

Oro, argento e bronzo al Campionato Italiano XCO per Pavan Free Bike

Una prova, veramente complicata con tanto fango quella andata in scena nell’anfiteatro naturale della Zoppa Secca che ha confermato le attese grazie alla straordinaria prova offerta da tutto il team che ha interpretato al meglio il più importante appuntamento della stagione. Per il portacolori della squadra di Sovico, Alberto Riva si è trattato di una conferma prestigiosa, il 41enne di Arquata Scrivia per il terzo anno consecutivo è il Campione Italiano della categoria Master e con l'ultimo successo ha raggiunto quota cinque nella collezione di maglie tricolori.

”E' stata una gara un pò atipica, ho iniziato la gara in testa con Francesco Mensi e siamo rimasti soli a metà del primo giro, poi verso fine ho forato dietro e dopo il cambio ruota ero a circa 50 secondi in quarta posizione. Sono riuscito a mantenere la calma e ho cercato di resistere e fare il massimo sforzo possibile per colmare il divario. Mi sembrava di non avere il passo per rientrare, invece già sul finire del secondo giro ho raggiunto Mensi e l’ho attaccato immediatamente, per un pò è rimasto a ruota, poi ho preso via via vantaggio e ho vinto con un buon margine. Avevo iniziato la stagione piuttosto bene e ho costruito questa vittoria durante tutti questi mesi un passo alla volta, ora voglio assaporare questa vittoria e condividerla con tutta la squadra, ogni vittoria è sempre speciali ai Campionati Italiani, ora sono cinque, sono contentissimo!”

Ottima prova per Elia Roggeri

Un’altra gradita conferma è arrivata dall’ultima gara del programma, dove Elia Roggeri ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre al Campionato Italiano. Il 22enne di Imperia ha concluso in seconda posizione nella categoria Elite Sport.

”Oggi ho fatto un’ottima gara, sono felice, ma anche un pò dispiaciuto per non aver raggiunto il primo gradino del podio. Ho fatto quanto mi è stato possibile, purtroppo è andata così ma sono comunque soddisfatto del risultato ottenuto in una gara resa ancor più impegnativo dal caldo e insidiosa e per le condizioni del tracciato che ha risentito della pioggia torrenziale del sabato”

I risultati del Master femminile

Ad aprire la giornata, nella gara delle Master Femminile, Paola Bonacina ha festeggiato la sua ventesima partecipazione al Campionato Italiano con la medaglia di bronzo al collo. La biker bergamasca, che è stata la prima vincitrice del titolo tricolore nel 1999 per i colori di Pavan Free Bike, che ha ripetuto poi 2020, ha aggiunto la seconda medaglia di bronzo tricolore ai suoi numerosi trofei salendo sul terzo gradino del podio della categoria Master 5/6/7.

Ai piedi del podio Boffelli e Artusi

La chiamano medaglia di legno in modo un pò ingeneroso e va ai quarti, quelli che sul podio non ci salgono come Cristian Boffelli (Elite Sport) ed Andrea Artusi (Master 5). Restare ai piedi del podio all'inizio è stato difficile da mandare giù, ma a distanza di qualche giorno entrambi possono dire di essere contenti di aver disputato una gara ad alto livello in quella che finora è stata per entrambi un’ottima stagione.

Artusi è sempre rimasto in zona podio, a pochissimi secondi dalla terza posizione che ha rilevato a metà gara dopo la caduta di un avversario. Nelle ultime fasi di gara invece di accontentarsi è caduto a sua volta e con grande rammarico ha concluso la gara in quarta posizione.

Boffelli ha chiuso il primo giro nel gruppo di testa, poi ha gestito il resto delle gara battagliando per il quarto posto tenendo sotto tiro il podio che purtroppo non è riuscito ad agguantare.

La lunga domenica marchiata Pavan Free Bike però non si chiude qui, Fabio Pessina nella categoria Master 1 ha strappato la Top 10, chiudendo settimo. Buoni piazzamenti per i fratelli Bruzzone: 12ª piazza nella categoria Master 5 per il maggiore, Massimo, diciassettesima per Carlo nella prova vinta dall’amico Alberto Riva.