Oro e bronzo per il Vovinam Viet Vo Dao

Francesco Brambilla è d’oro, Irene Giardina vince il bronzo. Grande successo per due besanesi del Club Barzanò-Triuggio di Vovinam Viet Vo Dao.

Successo per due atleti del Vovinam

Irene Giardina di Valle Guidino e Francesco Brambilla di Montesiro hanno tenuto alto i colori della Asco Promotion di Barzanò e Triuggio alla gara internazionale di Vovinam Viet Do Dao organizzata dal Vovinam di Roissy en Brie. Sul tatami allestito nella località parigina e seguiti dal maestro Giuseppe Disanti, Francesco Brambilla ha vinto la medaglia d’oro e Irene Giardina quella di bronzo.

L'esperienza

"È stata una esperienza unica e diversa per i miei ragazzi – ha detto con orgoglio il maestro Disanti - fuori dall’Italia a un Coppa Internazionale alla presenza di 277 atleti. Sono molto soddisfatto: si sono impegnati allenandosi duramente e, specialmente, hanno creduto in se stessi, ovvero il modo migliore per raggiungere i propri obiettivi".

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate, nelle pagine dello sport, in edicola da martedì 21 febbraio 2023.