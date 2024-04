Ottimi risultati per gli atleti del Ctl3

Ottimi risultati dal meeting internazionale Eset Wdm di Milano, alla Mezza Maratona del lago Maggiore, Memorial Roberto Rabattoni, e al meeting Bronze di Cremona per gli atleti del Ctl3

Atleti in gran spolvero

Il clima è ancora molto fresco e si fa un po' fatica a gareggiare in pista con queste condizioni ma questo non ha impedito sabato a Sabrina Passoni di compiere un'impresa: eguagliare quasi il primato personale nei 1500 dopo ben 11 anni. Passoni è quarta nella sua serie, cede la testa della gara solo nella retta finale, ma è stata lei ha dettare il ritmo conscia che solo così poteva centrare un crono importante. Crono arrivato e con 4.40.91 sfiora di solo qualche centesimi un personale ( 4.40.64) vecchio di 11 anni. 1500 elite vinti da Federica Del Buono e quarta la campionessa europea di cross Nadia Batocletti.

L'altra gara

Domenica a Verbania si è svolta la mezza maratona del Lago Maggiore con grande soddisfazione per Luca Rochi che vince con l’ottimo tempo di 1h08.13. Ma ottimo il quarto posto per l'atleta del Ctl3, catgeoria M40, Dereje Rabattoni che chiude in 1h20.10.

La gara era dedicata alla memoria del padre di Rabattoni, Roberto Rabattoni, spirato a gennaio. La commozione di Dereje al traguardo è stata la testimonianza del grande amore del padre che lo ha adottato, quando era molto piccolo portandolo via dalla Etiopia.

“Sono emozionato, sono cresciuto qui, questo posto è la mia gioventù, il mio cuore batte qui grazie al mio papà che è venuto a mancare a fine gennaio. Questa notte non ho dormito per l’emozione di essere qui a vivere ancora una volta e testimoniare il grande amore di mio padre”, ha commentato in lacrime, al traguardo in 1h20’34”, ha rimarcato Dereje, figlio adottivo di Roberto Rabattoni, fondatore e anima del Centro Aiuti per l’Etiopia,

A Cremona, infine, meeting Bronze: di scena ancora la ostacolista Giulia Rota che come sempre precisa ha vinto la prima serie con un ottimo 64.21, peccato che nella serie successiva Scarano ( Pro Patria Milano) ha fatto 63.97, relegando Rota.