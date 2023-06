Brillanti risultati da parte degli atleti del Ctl3 di Bernareggio che nel weekend dal 23 al 25 giugno hanno partecipato ai Campionati Italiani Under 18 a Caorle.

Ottimi risultati per il Ctl3 nelle staffette 4x400 ai Campionati Under 18

Risultati a dir poco eccezionali in particolare nelle staffette 4x400 sia maschile che femminile con risultati che confermano ancora una volta che l'atletica leggera, sia a livello locale, che a livello nazionale - con ben 5 medaglie d'oro alle recenti olimpiadi - stanno facendo cose grandi.

I quartetti delle 4x400 degli atleti del Ctl3 hanno vestito per l'occasione i colori della Riccardi Milano a cui sono in prestito condizionato. L'obiettivo era entrare nella top ten per entrambe le formazioni. Obiettivo centrato con un ottavo posto a livello femminile e un decimo posto a livello maschile.

La 4x400 femminile

Le allieve in gara erano Lombardi Monica, Scurati Elisa, Broggi Martina, Gavioli Giulia e hanno centrato con 4.01.49 l'ottavo posto, con una frazione a dir poco esaltante della Scurati e una grande prova di Lombardi Monica che porta il testimone in testa alla sua frazione, testimone poi passato a Scurati Elisa, quindi a Broggi Martina. Solo una bravissima frazionista della Atletica VIPITENO brucia sul traguardo Gavioli Giulia che termina seconda.

La 4x400 maschile

Così negli allievi la squadra 4x400 con Bo Luca, Barbagallo Leonardo, Cremonini Davide, Bonacina Luciano si è buttata con tutto il cuore nella mischia affrontando una lotta sino all’ultimo respiro.

Lancia la gara Bo Luca la sua frazione in 53.6 .che passa il testimone a Cremonini Davide(52,1) , eccellente frazion porta il testimone in seconda posizione al compagno Barbagallo Leonardo(54.7) che da tutto per lanciare Bonacina Luciano..farzione impeccabile(50.8) con il tempo finale di 3.31.80. vincono alla grande la serie sono al termine decimi con il primato stagionale .