Nuovo weekend di gare per le ragazze dirette da Guido Roncolato che ha visto il team di Cesano Maderno prendere parte al completo domenica 1 settembre 2024 al GP della città di Castelfranco Emilia (MO).

Ottimi risultati per la SC Cesano Maderno al GP della città di Castelfranco Emilia

Oltre 140 le atlete al via per la categoria delle donne esordienti che nel caldo pomeriggio si sono date battaglia nel tortuoso circuito cittadino per un totale di 28,5 km.

La velocità sostenuta e il gran caldo sin da subito scremano e riducono il plotone principale, diversi i tentativi di allungo che però vengono neutralizzati in pochi chilometri.

Il gruppo si presenta così molto allungato all'ultima curva che immette le atlete sul viale d'arrivo: la portacolori cesanesi Nicole Bracco conquista un ottimo quarto posto assoluto sulla linea del traguardo, aggiudicandosi la 13° vittoria stagionale tra le donne esordienti del primo anno classe 2011. Il divario in classifica è ormai incolmabile e prima del termine del calendario dedicato al Trofeo Rosa interregionale che prevede ancora 3 tappe al termine, l'atleta saviglianese si aggiudica la maglia di categoria. Sfortuna per la compagna Giulia Lombardi che sfiora la top ten di giornata nella categoria delle donne esordienti secondo anno, restando al secondo posto nella classifica del Trofeo Rosa della sua categoria.

Tra le Allieve spicca Giulia Costa-Staricco

Gara molto sostenuta anche per le donne allieve, 95 al via che devono fronteggiarsi su 57 km dopo che la gara è stata ridotta a causa di ritardo nella partenza. Continui gli allunghi e gli scatti con protagoniste anche le ragazze cesanesi prima con Paola e Michela Zucca, poi con Letizia Parini e anche quello di Vivienne Cassata nel finale di gara. Il gruppo ridotto di qualche unità ricuce ogni tentativo e all'imbocco finale sul rettilineo del traguardo, l'atleta cesanese Giulia Costa-Staricco coglie nuovamente occasione per conquistare il podio di giornata finalizzando l'ottimo lavoro corale di squadra, prendendosi il terzo posto sulla linea d'arrivo.

Prossimi impegni

Un'altra domenica soddisfacente per le ragazze del torrazzo che dovranno affrontare questa settimana dapprima il Campionato Provinciale Milanese in pista al Velodromo di Busto Garolfo, e poi sabato tradizionale appuntamento a Borgo Valsugana per la Coppa Rosa e Coppa di Sera.