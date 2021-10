Ottimo inizio per le giovanili del Busnago Volleyball Team

Pallavolo

Sfiorato un turno di sole vittorie per le ragazze neroarancio

Settimana ricca di soddisfazioni per le formazioni giovanili del Busnago Volleyball Team, scese in campo per la loro prima giornata dei rispettivi campionati, con un bottino finale di quattro vittorie su cinque incontri disputati.

Under 19 Orange

Busnago Volleyball Team – Volley Team Brianza 3-0 (25-12, 25-18, 25-15)

La prima a scendere in campo è stata la Under 19 Orange, che ha ospitato il Volley Team Brianza nella prima giornata del girone A2 di Eccellenza. Partita a senso unico per le busnaghesi, che hanno dominato l’incontro fin dai primi scambi, mantenendo alta la concentrazione in tutti i tre set. Prossimo impegno giovedì alle 21 sul campo dell’Asd Basiglio Volley.

Under 16 Orange

Ram Serramenti Olginate - Busnago Volleyball Team 0-3 (10-25, 13-25, 21-25)

Partenza con il piede giusto anche per la Under 16 Orange, vittoriosa in tre set sul campo della Ram Serramenti Olginate per il girone A2 di Eccellenza. Senza storia i primi due parziali, mentre nella terza frazione il divario nel punteggio tra le due formazioni si è un po’ assottigliato. Prossimo impegno domenica alle 15 al PalaBusnago contro il Volley Team Brianza Blu.

Under 16 Young

Robosystem Concorezzo Bianca - Busnago Volleyball Team 2-3 (18-25, 25-22, 22-25, 25-16, 7-15)

Maratona di cinque set per la Under 16 Young che ha espugnato il terreno di gioco della Robosystem Concorezzo Bianca nel girone D. Punteggio in altalena con le busnaghesi avanti nel primo e nel terzo set e dietro nel secondo e nel quarto. Senza storia il tie-break, vinto con ampio margine dalle leonesse. Prossimo impegno domenica alle 11.00 al PalaBusnago contro il Cambiago Rosa Volley

Blu.

Under 14 Orange

Busnago Volleyball Team – Asd Città di Opera 3-0 (25-17, 25-15, 25-18)

Debutto casalingo vittorioso per la Under 14 Orange, che al PalaBusnago ha regolato in tre set l’Asd Città di Opera per il girone A2 di Eccellenza. Anche in questo caso l’incontro non è mai stato in discussione, con le giovani leonesse padrone del campo dall’inizio alla fine. Prossimo impegno sabato alle 15.30 sul campo della Stilecasa Bresso Blu.

Under 14 Young

Busnago Volleyball Team – VBest Young 0-3 (15-25, 13-25, 13-25)

Sconfitta casalinga per la Under 14 Young opposta al Volley Brianza Est Young nel girone C. Il commento del tecnico Alessandro Licata: “Dopo un mese dall’inizio degli allenamenti le nostre giovani leonesse Under 13 si sono trovate a esordire nel campionato Under 14. L’emozione ha prevalso sulle buone intenzione di tutte le bimbe; come spesso accade, la paura di sbagliare e la delusione hanno portato le atlete a commettere errori anche su situazioni semplici. In realtà le bimbe hanno anche cercato di costruire azioni di gioco prendendosi responsabilità e rischi legati alla naturale instabilità delle tecniche. Dall’altra parte della rete le giovani di Bellusco sono riuscite a essere concrete e a vincere la partita prendendosi pochi rischi. Sono comunque contento di aver accompagnato all’esordio le nostre giovani atlete; arriviamo da due anni di stop per Covid e di sicuro la ripresa sarà la parte più difficile soprattutto dal punto di vista emotivo. Abbiamo rotto il ghiaccio, questo è l’importante; le prossime gare andranno sicuramente meglio”. Prossimo impegno sabato alle 15.30 sul campo della Pol. Ausonia.

