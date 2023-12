Otto allievi della Ken To Zazen diventano cintura nera. Chiude in bellezza il 2023 della società di karate con sede a Limbiate

Otto nuove cinture nere

Otto atleti della Ken To Zazen di Limbiate hanno raggiungo il grado di cintura nera primo Dan. La sessione d'esame si è svolta a Busto Arsizio, davanti alla commissione regionale della federazione Fijlkam. Nel gruppo di neo cinture nere di karate tanti giovani atleti ma anche il 50enne Francesco che ha "lo spirito agonistico di un ragazzo".

E' stato un autunno intenso

Per la società sportiva guidata dal Maestro Vincenzo Cellamaro è stato un autunno intenso: è andato molto bene il secondo memorial Ambasciatore Luca Attanasio, ospitato a Gerenzano nell'ambito della 24esima festa di Natale Jitakyoei. Poi la società si è ritrovata in palestra con tutti gli allievi per i tradizionali auguri di Natale. "I nostri agonisti hanno sempre ottenuto stimolanti risultati sportivi che fanno ben sperare per un futuro" è l'auspicio per il 2024 della Ken To Zazen.