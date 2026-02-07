Padre e figlio sul podio alla competizione di judo in Francia

Da Carate Brianza alla conquista della Francia. Padre e figlio sono saliti sul podio al «Tournoi Super Excellence Veterans» di judo che si è svolto a Lille. Una competizione riservata ad atleti di altissimo profilo tecnico, dove ogni incontro è una sfida vera, ogni tatami racconta esperienza, sacrificio e mentalità.

Doppia medaglia per i Valli

Uniti nel lavoro di famiglia, (i due sono i titolari del negozio «La Casa degli Animali» di via Aspromonte a Carate Brianza), uniti – da sempre – dalla comune passione per lo sport, Sergio e Paolo Valli sono tornati a casa dalla trasferta transalpina con due importanti medaglie nelle rispettive categorie.

Papà Sergio, classe 1967, veterano dei judoka brianzoli in forza alla «Polisportiva Besanese», ha centrato l’ennesima vittoria e il primo posto nella competizione riservata ai Master 9 (meno di 66 chilogrammi) vincendo due incontri su due, prima contro un quinto dan francese e poi contro un atleta di nazionalità inglese.

A giugno era arrivato il trionfo ai campionati italiani

Per il figlio Paolo, 35 anni, tesserato invece con la «Yama Arashi Judo» di Savona (dove lavora come preparatrice atletica la compagna Arianna Vettori, atleta della nazionale italiana di Sumo), nella categoria Master 2 (riservata agli atleti di peso inferiore ai 73 chilogrammi), è arrivato un meritatissimo argento, con quattro incontri disputati e vinti e la vittoria, sfumata solo in finale contro un avversario francese e per giudizio dell’arbitro di casa.

Per Valli junior, istruttore di Calisthenics, un ritorno sul tatami da incorniciare, al rientro dopo un lungo periodo di stop dovuto a una serie di problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal judo. Per lui lo scorso giugno a Ostia era arrivato l’oro e il titolo italiano Master.