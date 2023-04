Dopo il grande successo della scorsa settimana, continua la serie delle finali territoriali per il Comitato di Milano Monza Lecco. È la volta dell’Under 15 maschile e dell’Under 14 femminile che hanno eletto i propri campioni territoriali davanti ad un numerosissimo pubblico.

Come per i compagni dell’Under 19 e dell’Under 18, la Finale del Campionato ha decretato il ranking dal 1° al 4° posto mentre quella del Trofeo dal 5° all’8°.

A Brugherio è calato il sipario sul Campionato Under 14 femminile e Under 15 maschile. Mentre invece il Trofeo delle identiche categorie ha visto affrontarsi le finaliste sul campo di Limbiate.

Pallavolo, nel Campionato Under 14 il best team è Visette Busnago

Nel Campionato Under 14 i best teams sono Visette Busnago, Bracco Pro Patria Milano, Vero Volley Gruppo Vicsam e Vbest.

La finalina per il 3° posto femminile è stata una lotta all’ultimo punto. In una mattinata infinita, le ragazze del Vero Volley, sotto 12-14 nel 5° set, hanno avuto la meglio sulle coetanee belluschesi recuperando quattro punti, chiudendo così 16-14 e aggiudicandosi la medaglia di bronzo per 3-2 (25-20, 27-29, 23-25, 25-16, 16-14).

Invece nella finalissima sono scese in campo Pro Patria e Visette Busnago. Nonostante un secondo set molto combattuto e finito 26-24, le ragazze di Pro Patria si sono dovute arrendere alle avversarie di Busnago in 3 set (25-16, 26-24, 25-19). Con il risultato netto di 3-0 Visette Busnago è riuscita a conquistare il titolo di Campionesse.

MVP è stata eletta Miriam Tocchio e miglior palleggiatrice Ilaria Prati, entrambe del Visette Busnago.

Campionato Under 15

Tra le top four del Campionato Under 15 invece troviamo Diavoli Powervolley e Kynesia DVB che si sono contese l’oro territoriale, mentre Vero Volley Publyteam e Pallavolo Milano Vittorio Veneto hanno giocato per aggiudicarsi il bronzo.

Dopo un’interminabile partita di due ore, il Vero Volley si aggiudica il match che vale il 3° posto territoriale. I neroverdi si sono arresi solamente al 5° set (15-13) dopo essere stati sotto per 2-1 (25-17, 21-25, 22-25) ed aver agganciato il momentaneo pareggio nella quarta frazione di gioco vinta nettamente per 25-13.

I Diavoli Powervolley, campioni di categoria già nella scorsa stagione, hanno dovuto affrontare in difesa del titolo Kynesia DVB. Nonostante i tentativi di Desio di strappare il titolo ai campioni in carica culminati con i 23 punti nel secondo set, la finalissima è stata vinta dai Diavoli Powervolley che, con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-23, 25-14), si laureano nuovamente campioni!

Trofeo Under 15

A Limbiate si sono invece disputate le finali del Trofeo Under 15 Maschile ed Under 14 Femminile per il ranking dal 5° all’8° posto del campionato.

Molto combattuta la sfida per il 3°/4° posto Under 15 tra Gonzaga Milano e Billa Volley Team. Due set conclusi ai vantaggi, uno per parte, e gli altri due a distanza ravvicinata ma a prevalere sono stati i giallorossi per 3-1.

La medaglia d’oro è stata decisa da una partita combattutissima che si è prolungata per oltre 90 minuti e che ha visto i protagonisti affrontarsi fino al 5° set. Volley Lucernate e Powervolley Diavoli hanno ribattuto colpo su colpo aggiudicandosi un set a testa fino alla fine della partita. A spuntarla sono stati i ragazzi di Powervolley che, con il punteggio di 3-2 (25-17, 17-25, 25-18, 12- 25, 15-12), hanno conquistato la finalissima del Trofeo Under 15.

Trofeo Under 14

La finalina tutta lecchese del Trofeo Under 14 è stata invece vinta da Ram Serramenti Olginate che è riuscita, battendo solo al quinto set le ragazze della Pallavolo Picco Lecco, ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo. Anche in questo caso, il risultato finale è stato di 3-2.

La finale invece ha visto protagoniste Billa Volley Milano e Volley Team Brianza. Le milanesi sono partite al meglio riuscendo a conquistare il primo set 26-24. Le brianzole però sono riuscite a riconquistare terreno sovrastando le avversarie nel secondo parziale e continuando con slancio la corsa verso gli ultimi due set imponendosi 3-1 e conquistando il Trofeo.

Tutte le otto squadre femminili si sono qualificate alla fase regionale mentre nel maschile saranno le prime sette ad accedere.

Presenti al gran completo gli Staff delle Selezioni Territoriali per mettere a punto le ultime scelte in vista delle formazioni dei Blue Team e dei Red Team, maschili e femminili. È infatti agli Under 15 e alle Under 14 che è rivolto il Progetto Qualificazione Atleti.