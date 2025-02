Originario di Vimercate, cresciuto a Concorezzo, il coach brianzolo di basket Paolo Galbiati nella final eight di Torino, domenica, ha sconfitto l’Olimpia Milano col punteggio di 79-63. Un bel riscatto dopo l’eliminazione ai quarti dalla Coppa 2024 (quando in finale vinse Napoli). Il match si è tenuto nel pomeriggio di domenica 16 febbraio 2025 e ha portato la sua Aquila Trento alla vittoria dell'edizione 2025 della competizione, la prima della storia per la società trentina.

Il brianzolo Paolo Galbiati vince la Coppa Italia con Trento

La carriera da allenatore Galbiati l’ha iniziata a Robbiate, dove aveva militato anche da giocatore e dove ha lasciato veramente un ricordo speciale in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di passare anche solo pochi minuti con lui. Nella società robbiatese ha iniziato a 17 anni con i più piccoli fino a scalare negli anni tutte le categorie. Ha militato anche nelle giovanili del Bernareggio, nella Auxilium Torino, nella Pallacanestro Biella e nella Pallacanestro Varese. Dall' 1 giugno 2023 è allenatore dell'Aquila Basket Trento. Ad oggi, oltre che allenatore, è anche commissario tecnico della Nazionale Italiana Under-20.

Il trionfo nella finale contro Milano

Trento si è qualificata come testa di serie numero 1 del tabellone, capace di bruciare le prime dieci giornate della Serie A con altrettante vittorie consecutive. E con Milano aveva già vinto, ancora nettamente, anche in campionato. A Torino ha superato gli ostacoli Reggio Emilia ai quarti e Trieste in semifinale.

