Nonostante gli sforzi, nonostante si sia combattuto fino all'ultimo minuto di gioco, il Real Meda esce sconfitto dalla trasferta in casa della Roma. La partita, valida per l'ottava giornata di Serie C, si è disputata domenica alle 14.30 presso lo stadio Giorgio Castelli ed è terminata sul 2-1 per le romane.

Partita combattuta ma non basta: sconfitta in trasferta per il Real Meda

Il match è iniziato con un tiro pericoloso di Coppola per la Roma al 10º minuto, che però non è stato contrastato. Ripamonti ha deviato il tiro in angolo. Purtroppo, l'11º minuto ha visto la Roma segnare il primo gol della partita. Pelekouda ha depositato di testa il pallone in rete dopo che Ripamonti aveva respinto il tiro dal calcio d'angolo della Roma. Il punteggio è quindi diventato 1-0 a favore della squadra di casa.

Il Real Meda ha cercato di reagire e ha avuto alcune occasioni per segnare. Al 13º minuto, Arosio ha effettuato un gran tiro, ma Vitaletti, si è superata e ha respinto il pallone con i pugni e poi lo ha recuperato in presa. Poco dopo, al 21º minuto, Arosio ha tentato un gran tiro al volo, ma è stato di poco alto sopra la traversa.

Il Real Meda ha fatto un pasticcio difensivo al 32º minuto, dando un'occasione a Pelekouda della Roma. Tuttavia, Ripamonti è uscita fuori

dall'area di rigore e Rovelli ha messo in angolo per proteggere la porta sguarnita. Nonostante la pressione della Roma, il Real Meda è riuscito a pareggiare il punteggio al 43º minuto. Ragone ha segnato un gran gol su calcio d'angolo, calciando di prima intenzione ruotando su sé stessa. Il punteggio è diventato 1-1.

Il primo tempo si è concluso al 47º minuto. Entrambe le squadre hanno fatto del loro meglio per cercare di ottenere il vantaggio, ma il punteggio è rimasto invariato fino alla fine della prima frazione di gioco.

Il secondo tempo e il gol della vittoria

Nel secondo tempo, il Real Meda ha avuto un gol annullato per fuorigioco al 1º minuto. Successivamente, entrambe le squadre hanno avuto occasioni per segnare, ma nessuna delle due è riuscita ad approfittare delle occasioni create.

Al 35º minuto del secondo tempo, la Roma è riuscita a portarsi in vantaggio grazie a Bartosh ma il Real Meda non si è arreso e ha continuato a lottare per cercare di pareggiare il punteggio.

Nonostante gli sforzi del Real Meda, non sono riuscite a segnare il gol del pareggio e al 51º minuto, l'arbitro ha fischiato la fine della partita.

(foto Giada Morena)