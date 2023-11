Partita complicata per Brianza Casa Basket che cade a Piacenza per 87-73

Una partita complicata con i brianzoli di Brianza Casa Basket che contro Piacenza non trovano l'approccio corretto e finiscono per lasciare il terreno di gioco battuti dalla squadra locale per 87-73.

Brianza Casa Basket perde a Picenza

Le basse percentuali dal campo e la poco fluidità offensiva caratterizzano i primi minuti di partita, le due compagini fanno fatica a trovare con costanza il fondo della retina, ma nonostante questo i padroni di casa approcciano meglio il match e chiudono avanti 18‐11 la prima frazione di gioco.

Il secondo quarto apre la strada agli emiliani per allargare il divario che, grazie ad una pioggia di triple (5 di El Agbani) e ad una maggiore intensità su entrambi i lati del campo, riescono a trovare soluzioni vincenti con più facilità, provando a chiudere la partita già nel primo tempo: 45‐26 il punteggio dopo 20 minuti. Al rientro dagli spogliatoi la Lissone Interni riesce a tornare anche a ‐10 sul 50‐40 con i liberi di Lanzi e la tripla di Ceparano, ma Piacenza continua a giocare la propria pallacanestro, rispondendo colpo su colpo ai tentativi di rientro dei ragazzi di coach Lombardi e riuscendo così ad andare all’ultimo mini‐riposo con 22 lunghezze di vantaggio.

Il quarto quarto non fa altro che confermare quanto visto nei precedenti minuti di gara: a BCB non riesce un ultimo tentativo di rimonta, la Bakery gestisce e porta a casa la vittoria (87‐73 il finale).

Prossimo appuntamento Sabato 25 novembre al PalaFacchetti di Treviglio per la sfida interna contro una corazzata come Herons Montecatini.