Una serata di grande sport quella che si è svolta giovedì 11 giugno presso la palestra dell’Accademia ASD S.Ambrogio Centro Studi Difesa Personale di Seregno.

Passaggi di cintura ed emozioni alla palestra dell’Accademia S.Ambrogio

La manifestazione di fine anno dedicata agli esami tecnici della disciplina. Un evento che ha visto protagonisti gli atleti di diverse età, dai più piccoli alle cinture più esperte.

La commissione tecnica

Il momento più atteso e carico di emozione è stato, senza dubbio, la cerimonia del passaggio di cintura svoltosi davanti a un pubblico partecipe e ad una commissione tecnica attenta, composta dal G.M. Michele Pisante e dal Maestro Luigi Radrizzani. Presente alla serata il Presidente dell’Accademia ASD S.Ambrogio Mauro Romanò. Ospiti speciali il Professor Heber Rafael Verri (medico specialista in Chirurgia Vascolare) e la Dott.ssa Avv. Paola Urbani delegata Nazionale Fair Play CNIFP-CONI.

Simulazioni e difesa personale

La serata non è stata solo una dimostrazione di tecniche codificate. Per rendere l’evento ancora più formativo gli istruttori hanno organizzato delle simulazioni di combattimento e scenari di difesa personale. Questo approccio ha permesso agli atleti di testare il sangue freddo, la concentrazione e l’applicazione pratica dei movimenti appresi durante i mesi d’allenamento.

Ogni allievo ha dimostrato sul “Tatami” non solo la preparazione fisica, ma anche i valori, quali la disciplina, tipica delle arti marziali.

Il significato del passaggio di cintura

La consegna della nuova cintura è molto più di un traguardo estetico, rappresenta un nuovo livello di consapevolezza e responsabilità. La cintura testimonia le ore d’allenamento, le cadute superate, la fatica e la determinazione nel rialzarsi sempre, dentro e fuori dalla palestra.

Non sono mancate le premiazioni, tra cui la nomina di Maestra a Daniela Longhi, quelle di Istruttori a Maurizio Bosich (figlio e nipote d’arte), ad Alex Dell’Orto e la consegna della cintura Arancione all’allieva Ginevra Urbani.

Gli ospiti e i ringraziamenti

Tra gli ospiti, Antonella Narducci e Giovanni Saini, storici allievi della palestra e amici di lunga data del GM Michele Pisante, fondatore della disciplina Inazuma Ryu.

L’evento si è poi concluso con le tradizionali foto di rito, gli applausi dei genitori e un arrivederci alla prossima stagione sportiva 2026/27, pronti per iniziare gli allenamenti e le nuove sfide ancora più avvincenti.

Un ringraziamento speciale a Don Fabio Sgaria responsabile dell’oratorio Sant’Ambrogio e al Dirigente Scolastico Scuola Sant’Ambrogio, Cristina Curioni.