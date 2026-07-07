Arriva dalle strade di Cernusco Sul Naviglio una nuova vittoria per il Pool Cantù – Sovico – GB Team e porta la firma di Emanuele Patruno. Il 15enne residente a Gemonio (Varese), già più volte piazzato in stagione, domenica ha battuto tutti nella volata che ha deciso il “3° GP Francesco Zucchetti Campione Olimpico” organizzato dalla Cernuschese Tino Gadda.

Patruno trionfa a Cernusco: sprint vincente al GP Zucchetti

Alla conclusione di 74 chilometri caratterizzati da qualche breve fuga e molti scatti, il Pool Cantù – Sovico – GB Team ha dettato legge preparando la volata e lanciando molto bene Patruno che si è imposto a braccia alzate davanti a Nicolò Chiarello (Cassano Magnago) e Lorenzo De Vecchi (Bustese Olonia) con Andrea Pierobon, sesto, a completare la prova del team diretto da Stefano Alberti.

Proprio il direttore sportivo a fine gara ha elogiato i suoi ragazzi evidenziando: «Abbiamo preparato bene il treno consentendo a Emanuele di ottenere il successo, complimenti a tutti».

Patruno dopo l’arrivo ha voluto dedicare questa sua prima vittoria in maglia Pool Cantù – Sovico – GB Team ai compagni e alla famiglia.

Marconi protagonista ai Campionati Italiani

In concomitanza con la gara disputata a Cernusco si sono svolti a Laives (Bolzano) i campionati italiani per la categoria Allievi con Simone Marconi pimpante protagonista: il milanese ha attaccato assieme ad altri atleti nel corso della gara e poi ha concluso la sua prova in tredicesima posizione.

Dopo il successo ottenuto nel Trofeo Ferrari disputato “in casa” sabato, domenica i Giovanissimi del Velo Club Sovico hanno concluso sul secondo gradino del podio di società la gara disputata a Caravaggio (Bergamo).

L’ordine d’arrivo GP Zucchetti

1° PATRUNO EMANUELE MATTEO (POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM)

2° CHIARELLO NICOLO’ (V.C. CASSANO MAGNAGO 1992)

3° DE VECCHI LORENZO (BUSTESE OLONIA A.S.D.)

4° ZORCO MATTIA (SALUS CICLISTICA SEREGNO DE ROSA)

5° RICHETTI EMANUELE (V CYCLING – ARICI CLAUDIA – PITON)

6° PIEROBON ANDREA (POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM)

7° DELBONO LORENZO (PROGETTO CICLISMO – RODENGO S. ASD)

8° ASTRELLI OLIVER (1050 BIKE TEAM)

9° DACCO’ ALESSANDRO (ALBA OROBIA – BIASSONO)

10° MORETTO GIULIO GILBERTO (SALUS CICLISTICA SEREGNO DE ROSA)