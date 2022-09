Grande finale di stagione per Gianluca Cerri del Pavan Free Bike di Sovico che ieri ha preso parte alla Gimondi Bike tra i vigneti di Franciacorta.

Pavan Free Bike, ottima prestazione di Gianluca Cerri alla Gimondi Bike

L'edizione numero 21 della gara di Iseo ha visto al via 600 bikers e ha regalato al 22enne di Giussano un altro ottimo risultato confermando il suo buon fine di stagione su una distanza di 53,5 km con 1.100 metri di dislivello.

Come sempre la point to point bresciana ha avuto un livello di atleti molto alto ed è nata subito una gara movimentata tanto che migliori atleti hanno formato un gruppetto di una decina di corridori al comando fino alla decisiva scalata finale alla Madonna del Corno che ancora una volta ha delineato le gerarchie della corsa.

Dopo l'ultima gara disputata ad inizio mese, il portacolori di Pavan Free Bike era consapevole di non avere più il miglior ritmo gara e ha perso contatto con il gruppo dei primi poco prima dello scollinamento dalla località Marus. Rientrato in discesa in un gruppetto, Gianluca si è cimentato in un'offensiva sull'ultima salita della Madonna del Corno prima dell'arrivo dove ha concluso in 23ª posizione assoluta e quinto Under 23.

"Il livello era molto alto"

"Il livello dei partenti era molto alto e di conseguenza la prima salita è stata affrontata a un ritmo che ha inasprito subito la gara - ha affermato Cerri - purtroppo non sono riuscito a tenere il gruppo dei primi Elite e ho perso contatto poco prima dello scollinamento. Dopo la prima lunga discesa sono riuscito a rientrare su un gruppetto con il quale sono rimasto fino all'ultima salita dove sono partito in contropiede e ho scollinato tra i primi del gruppo chiudendo la mia ultima gara del 2022 piuttosto contento del risultato ottenuto e di come ho gestito la corsa"