Grande soddisfazione per Pavan Free Bike al Campionato Italiano Cross Country. La squadra ha infatti raccolto una medaglia d'oro con Alberto Riva e una d'argento con Paola Bonacina alla immancabile Marathon Bike della Brianza. Un appuntamento particolarmente sentito dal sodalizio di Sovico che anche in questa edizione con al via oltre 560 bikers, ha regalato soddisfazioni sportive e una bella giornata di festa a tutta la squadra.

Pavan Free Bike protagonista al Campionato Italiano Cross Country

Capolavoro di Carlo Penzo, sedicesimo assoluto, una prestazione che ha sorpreso lo stesso 19enne di Schio che ha portato nelle primissime posizioni della point to point nazionale di 50 Km di Casatenovo i colori di Pavan Free Bike.

"Non mi aspettavo un risultato così buono perché ero stato fermo dagli allenamenti per due settimane e sono tornato in bici solo una settimana prima di questa gara" - ha osservato l'Under 23 vicentino - "In gara mi sono trovato da subito bene, ma ho fatto un pò fatica a gestire le energie durante tutto il percorso perché non lo avevo provato completamente e quindi ogni salita era una sorpresa. Sono felice di aver concluso questa importante gara con un buon risultato che voglio ripetere nella prossima gara nella mia regione, la Granfondo Piccole Dolomiti"

Considerando la prevalente attività nelle gare cross country la gara per Alberto Riva e Andrea Artusi ha avuto un ottimo esito. Il Campione Italiano Master 3 sapeva che se avrebbe gestito la distanza, avrebbe avuto la possibilità di giocarsi il podio e forse la vittoria di categoria, ma purtroppo ad un bivio ha sbagliato strada insieme a cinque altri corridori per via di una fettuccia strappata e ha perso parecchio tempo. Ha concluso 42° assoluto, quarto di categoria ad una manciata di secondi dal podio.

Quinto posto di categoria per Andrea Artusi

Quinto posto di categoria (M4) per Andrea Artusi (47° assoluto) che ha partecipato alla Marathon Bike della Brianza soprattutto per ritrovarsi insieme alla squadra.

"La mia gara è andata benissimo considerando che non è il genere di gare che prediligo. Come al solito partenza a tutta sul lungo tratto in asfalto iniziale e poi un continuo saliscendi senza salite importanti ma nel complesso una gara per grosse cilindrate dove bisogna spingere dall'inizio alla fine.. Una bella gara di fine stagione che è l'occasione ideale per stare tutti in compagnia e festeggiare quest'anno l'addio al celibato del nostro campione Alberto Riva che il 17 settembre si sposa con Marlen. Per noi la Marathon Bike è l'evento che tradizionalmente coniuga sport, cibo, allegria, i ringraziamenti per questo vanno a coloro che hanno allestito il gazebo e preparato il pranzo dopo gara e come al solito curato nel dettaglio l'assistenza in più punti del percorso"

Classifica femminile

Nono posto nella classifica nella femminile per Paola Bonacina, premiata per il quinto posto tra le Master Woman. La biker bergamasca, insieme a Gianluca Cerri, Simone Cerri e Andrea Paleari ha completato gli arrivi degli atleti di Pavan Free Bike sul prestigioso traguardo di Casatenovo.