Pensalfini ai piedi del podio sul circuito Bergamonti

Sul circuito di San Martino del Lago intitolato ad Angelo Bergamonti Pensalfini è quarto e scala in classifica generale dal secondo al terzo posto

Il primo caldo torrido accoglie i piloti per il secondo appuntamento della Performance Cup sul circuito di San Martino del Lago intitolato all’indimenticato Angelo Bergamonti. E il pilota dell’MC7 corse Diego Pensalfini si ferma ai piedi del podio

La gara

Era sin troppo facile indovinare che sarebbe stata dura per “l’Avvocato Volante” ripetere il risultato di Grobnik: il circuito cremonese è molto bello, non per nulla è teatro del mondiale superbike, ma presenta un rettilineo di 900 metri che sarebbe stato estremamente penalizzante per la sua Suzuki del 2007 nei confronti di Aprilia RSV4 e BMW S1000RR molto più recenti e performanti.

Al termine delle prove Pensalfini occupava l’ottavo posto davanti a Fabio Iannello (alle prese con qualche problema di elettronica), mentre la pole era conquistata da Andrea Modena.

Al via il pilota di MC7 Corse si piazza in quarta posizione che difende strenuamente, riguadagnando nei tratti misti quello che perdeva nel rettilineo, ma non era possibile pensare di salire sul podio.

“Su quel lungo rettilineo ho preso schiaffi a due mani” ha dichiarato, ma il quarto posto è da considerarsi soddisfacente. Anche il suo “coach” Davide Bulega (padre del dominatore della Superbike Mondiale Nicolò Bulega) non ha trovato alcunché da ridire. La vittoria è andata a Modena (Aprilia), davanti a Piovani (non presente a Grobnik) e Iannello (BMW).

La classifica generale vede Diego scalare dal secondo al terzo posto.