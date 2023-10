Per Brianza Casa Basket arriva la prima sconfitta di stagione

Arriva a Salerno la prima sconfitta di stagione per Brianza Casa Basket. I brianzoli - sottolinea lo staff in una nota a fine partita - pagano la poca lucidità offensiva, dimostrata anche dalle basse percentuali al tiro e i troppi tiri facili consentiti agli avversari soprattutto nel pitturato. Ora una settimana di allenamenti per ricaricare le batterie prima della trasferta di domenica a Montecatini.

Tornando alla trasferta a Salerno, nel primo quarto le due squadre fanno fatica ad entrare in partita, tanti errori al tiro e alcune palle perse caratterizzano la prima frazione di gioco con Salerno avanti con il punteggio di 19‐13 con due triple consecutive di Cucco sul finire di quarto.

Il secondo quarto inizia con un mini parziale della squadra di casa che si fa valere nel pitturato, al quale però i verde‐bianchi di coach Lombardi rispondono

presente con due triple di Valesin e Galassi, che accorciano le distanze e chiudono il primo tempo sotto solamente di due lunghezze: 32 a 30 con la Virtus Arechi che tira 6 su 13 dalla lunetta.

Al rientro dagli spogliatoi i brianzoli si disuniscono, costruiscono poco offensivamente e, forse complice anche un po’ di stanchezza dovuta alla partita giocata giovedì sera, non trovano più la lucidità di stare a contatto dei salernitani, che allungano con le realizzazioni in serie di Staselis e Matrone fino al 58‐47 di fine terzo quarto.

Nel quarto quarto il copione non cambia: la Virtus Arechi incrementa il proprio vantaggio, ancora con Staselis sugli scudi, toccando anche il +23. BCB non riesce a compattarsi difensivamente e torna a casa con una sconfitta, la prima stagionale: 79‐63 il punteggio finale al Pala Longo

