Per il CtL3 Atletica una moltitudine di gare

I portacolori del CTL3 Atletica protagonisti in diverse gare e sono diversi i risultati ottenuti, anche senza picchi

Per il CTL3 Atletica è stato un fine settimana con una moltitudine di gare su diversi campi e tanti buoni risultati

A Brescia la maratona

Atleti protagonisti alla Maratona di Brescia con gare al seguito sui 10km dove Passoni Sabrina ha segnato un ottimo quarto posto in 39.38. Corre anche Ielo Riccardo alla ricerca di un crono importante, ma la maratona è gara complessa così, seppur facendo il personale, non coglie il meglio, ma chiude comunque in un buon 3h01.30

Le altre gare

Va certamente meglio allo Sky runner Mantua Matteo che nella BARRO-SAN GENESIO è secondo, migliorando il proprio corono del 2025, correndo in un notevole 58.30

Anche nel 10km del Lago Maggiore il vincitore è Luca Ronchi con 31.49, “aggregato” al CTL3 poichè corre per la Luciani Sport Team (ora abita nel Verbano) ma è seguito dai tecnici CTL3

Nella 10 km di Monza 13esimo di categoria SM35 il bravo Balconi Andrea con un personale sui 10km in 36.28.

I risultati giovanili

In quel di Fiorano al Serio in Val Seriana, campestre impegnativa e ottimo risultato di squadra: il CTL3 e’ ottavo con risultati omogenei con alcuni top 10.

Per quanto riguarda i singoli nelle Allieve decima Mauro Beatrice, nell’EM10 decimo Merli Adriano, 14esimo Sado Mike, 24esimo Pirola Sirio, 38esimo Pirola Alan. Nelle Ragazze 17esima Colnago Lucrezia, 22esima Brigano’ Erica, nei Ragazzi 26esimo Pirola Mario, 41esimo Scaramuzza Fabio, nei Cadetti 21simo El Omri Adam ( nono per i 2012), 22esimo Vertemati Mattia (decimo tra i 2012), 24esimo Mapelli Andrea Junior, nelle Cadette 45esima Ballabio Viola, enll’EF10 41sima Misani Lara