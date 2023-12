Per il Meda la fine dell'anno è una apoteosi

Il 2023 più che ha segnato anche il ritorno in Eccellenza, si chiude nel migliore dei modi per il Meda autore di una netta vittoria sull'Accademia Pavese. Un 3-0 che permette di riscattare il passo falso di Sesto Calende, più che mai amaro.

La partita

Prima della partita i ragazzi sono stati accompagnati in campo dai giovani del settore giovanile, osservando poi un minuto di silenzio in memoria di Giuseppe Isella, papà del vicepresidente Angelo.

In settimana il mercato ha portato a Meda Lanzarini (subito titolare) e Maugeri (partito dalla panchina). Pronti via e i ragazzi di Cairoli vogliono dare subito la loro impronta alla partita, il gol di Martino rende tutto in discesa con l'esterno che su azione di corner trova la girata vincente. Il 2-0 lo segna proprio Lanzarini, bagnando l'esordio in bianconero con un gol importante, poi ci pensa Ambrosini a chiudere l'incontro, risolvendo una mischia in area. Il secondo tempo è puro controllo, poi la grande festa bianconera.

Il tabellino