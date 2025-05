Per il Velo Club Sovico un ambito premio di squadra

L’ultima domenica di aprile ha visto, ancora una volta, i Giovanissimi del Velo Club Sovico autori di belle prestazioni sportive che hanno permesso alla formazione diretta da Laura Vergani, Andrea Costa e Sharon Rigamonti di alzare al cielo un ambito premio di squadra.

È successo a Muggiò dove - grazie ai podi conquistati da Ellis, Laura, Enea, Leonardo e Giacomo sommati ai piazzamenti di Filippo Scaccalossi, Filippo Zinesi, Matteo e Jacopo – i gialloblu sovicesi si sono classificati al secondo posto nella graduatoria di rendimento dei team alle spalle della Salus Seregno e davanti ai lecchesi della Costamasnaga.

Quello del 27 aprile non è stato l’unico appuntamento che ha impegnato la squadra Giovanissimi in questo periodo.

Campionato regionale di Gimcana

Venerdì 25 aprile, infatti, i mini-atleti del “Velo” hanno partecipato al campionato regionale di Gimcana a Lavena Ponte Tresa dimostrando molta abilità nella guida della bicicletta. A spiccare tra i piazzamenti di una giornata piena di soddisfazioni sono stati la vittoria di Leonardo in G1, la “medaglia d’argento” conquistata da Ellis in G4 e il terzo posto ottenuto da Matteo in G3.

Gli allievi

Se gli atleti più giovani hanno pedalato tra la Brianza e la provincia di Varese, gli Allievi hanno approfittato delle vacanze pasquali per cimentarsi in competizioni di carattere nazionale sulle strade della Capitale. Mercoledì 23 aprile, diretti da Ferrari, Alberti e Buttini, i ciclisti in maglia Pool Cantù Sovico GB Team hanno partecipato al Campionato Italiano della Cronometro a Squadre: Casabona, Maffei e Gregori hanno percorso i 15 chilometri del tracciato romano in 21’26” attestandosi a metà classifica. Il giorno seguente la formazione ha affrontato il GP Liberazione gareggiando spalla a spalla con i migliori prospetti del ciclismo italiano in quello che è considerato uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale di categoria. Nel weekend invece il palcoscenico per i ragazzi del Pool Cantù – Sovico - GB Team è stato Gussola: nella località in provincia di Cremona si sono svolte una cronometro individuale e una gara in linea di 60 chilometri.

Le gare di maggio

Ci sono molti impegni all’orizzonte per gli atleti della formazione sovicese. Domani, primo giorno di maggio, l’Allievo Marco Gregori sarà impegnato con la Rappresentativa Regionale dell’Emilia Romagna nella manifestazione che metterà in palio il “Trofeo Comune di Illasi”. La gara scatterà dal centro della località in Provincia di Verona e si articolerà sulla distanza di 62 chilometri. Se Gregori pedalerà in veneto i suoi compagni del Pool Cantù – Sovico – GB Team saranno di scena a Rò di Montichiari (Brescia) dove si disputerà il Memorial Bregoli, gara di 56 chilometri che prenderà il via alle 12.30.

Domenica 4 maggio un doppio impegno attende gli Allievi: una parte della squadra gareggerà nella cinquantesima edizione del Trofeo Comune di Gussago, nel Bresciano e un altro gruppo rimarrà in Brianza per affrontare i 61 chilometri della Giornata del Ciclismo Brugherese che si disputerà a Brugherio a partire dalle 10.15. La prova sarà valida anche per l’assegnazione del titolo di campione provinciale brianzolo della categoria.

Domenica correranno a Brugherio anche i Giovanissimi che saranno chiamati ad affrontare le gare del “52esimo Trofeo Città” a partire dalle ore 14.30.