Per In Sport Rane Rosse dominio ai Criteria di Salvamento

Si sono svolti allo Stadio del Nuoto di Riccione i Campionati Criteria Nazionali Giovanili di Salvamento con un dominio pressochè totale degli atleti In Sport Rane Rosse: 106 podi (8 in più dello scorso anno) complessivi di cui 47 ori (6 in più dello scorso anno) che hanno portato la società vimercatese a conquistare il primo posto nella Categorie Esordienti, Ragazzi, Juniores e Seniores, sfiorando l’en-plein per il secondo posto nella Categoria Cadetti.

I record

Sono ben cinque i nuovi record italiani stampati dagli atleti In Sport Rane Rosse in questa edizione: Alessio Cesana nel trasporto manichino Ragazzi 30”57 e nei 100 manichino con pinne Ragazzi 47”78, le staffette 4×25 Manichino Juniores 1’08”23 (Vacchelli, Ruggieri, De Bianchi e Petracca), 4×50 Pool Lifesaver Juniores 1’48”87 (Ruggieri, De Bianchi, Mattioli e Vacchelli) e la 4×50 lifesaver mista Juniores 1’53″97 (Formillo, Palladini, De Bianchi e Vacchelli)

I risultati

Prestazione individuale da incorniciare per Alessio Cesana che si mette al collo ben 4 medaglie d’oro individuali nei 100 manichino con pinne, 100 manichino con pinne e torpedo, 100 percorso misto e 50 trasporto nella categoria Ragazzi 2010.

Tripletta di vittorie per Lucrezia Fabretti nei 200 superlifesaver, nei 100 manichino con pinne e nei 100 percorso misto Seniores; doppio oro per Rebecca Cesana nei 100 misto lifesaver e nei 100 manichino pinne e torpedo Ragazze 2013, Simone Locchi nei 200 ostacoli e 100 percorso misto Seniores, Manuel Mattioli nei 100 misto lifesaver e 200 superlifesaver Juniores 2019, Francesco Ferraro nei 100 manichino con pinne e nei 100 manichino pinne e torpedo Cadetto 2006, Carlotta Formillo nei 50 trasporto manichino e 100 percorso misto Juniores 2011 e Andrea Vacchelli nei 100 manichino con pinne e 200 superlifesaver Juniores 2008.

Successo singolo per Pietro Bruni nei 100 manchino pinne e torpedo Esordienti A 2014, Giulia Frenquelli nei 100 manichino pinne e torpedo Esordienti A 2015, Bianca Intra nei 50 trasporto manichino Esordienti A 2014, Petra Bravi nei 200 superlifesaver Esordienti A 2014, Emanuele Achilli nei 200 superlifesaver Cadetti 2006, Mattia De Bianchi nei 50 trasporto manichino Juniores 2008, Giorgia Cianfrocca nei 50 trasporto manichino Cadette 2009, Giovanni Mastrolilli nei 50 trasporto manichino Cadetti 2008, Eleonora Franculli nei 100 percorso misto Juniores 2010 e Eros Ruggieri nei 100 percorso misto Juniores 2008.

Tante le vittorie anche nelle staffette: Alessandro Molatore, Orrù Simone, Giacomo Ferraro e Alessio Cesana nella 4×50 Ragazzi, Alessandro Molatore, Orrù Simone, Edoardo Bozzon e Alessio Cesana nella 4×50 mista Ragazzi, Arianna Meroni, Maria Vittoria Severini, Giorgia Catenacci e Sofia Finesso nella 4×50 mista e 4×50 pool lifesaver Ragazze, Alessandro Molatore, Maria Vittoria Severini, Alessio Cesana e Sofia Finesso nella 4×50 pool lifesaver mixed Ragazzi, Petra Bravi, Bianca Intra, Debora Chiappini e Virginia Citterio nella 4×25 trasporto manichino Esordienti A, Gabriele Palermo, Francesco Zanisi, Leone Zanisi e Giovanni Brambilla nella 4×25 trasporto manichino Esordienti A, Serena Bonfanti, Carlotta Formillo, Sofia Palladini e Eleonora Franculli nella 4×50 ostacoli Juniores, Eleonora Franculli, Sofia Palladini, Carlotta Formillo e Linda Cassago nella 4×50 Juniores, Eros Ruggieri, Mattia De Bianchi, Alessio Petracca e Andrea Vacchelli nella 4×50 ostacoli e 4×50 mista Juniores, Eros Ruggieri, Manuel Mattioli, Mattia De Bianchi e Andrea Vacchelli nella 4×50 pool lifesaver Juniores e Carlotta Formillo, Sofia Palladini, Mattia De Bianchi e Andrea Vacchelli nella 4×50 pool mixed, Andrea Borrelli, Emanuele Achilli, Francesco Ferraro e Jacopo Mancini nella 4×50 ostacoli Cadetti, Andrea Borrelli, Emanuele Achilli, Francesco Ferraro e Manuel Mattioli nella 4×50 mista e 4×50 pool lifesaver Cadetti, Eleonora Franculli, Sara Colzani, Francesco Ferraro e Andrea Borona nella 4×50 pool mixed Cadetti.