Per In Sport Rane Rosse otto ori e venti medaglie

Si sono svolti a Riccione i Campionati Criteria Nazionali Giovanili durante i quali In Sport Rane Rosse di Vimercate ha messo a segno un ottimo bottino: 20 podi complessivi di cui 8 ori che confermano la società tra le protagoniste assolute del panorama del nuoto nazionale anche a livello giovanile. Nelle classifiche finali In Sport Rane Rosse si è piazzata al terzo posto nei Cadetti e negli Juniores maschili

I risultati

Ottima prova per Lucrezia Battocchi che conquista tre medaglie di cui ben 2 oro nella categoria Ragazze 2013: gradino più alto del podio nei 50 e 100 stile e argento nei 200 stile. Conferme arrivano per Caterina Santambrogio che, in categoria Cadette, domina i 200 misti e i 100 farfalla e aggiunge anche un argento nei 50 farfalla. Bene anche Garbiele Garzia, Juniores 2008, con oro nei 100 e 200 rana più un argento nei 50 rana.

Medagliere completo per Pietro Remorini: negli Juniores 2008 conquista un oro nei 200 dorso, un argento nei 100 dorso e un bronzo nei 50 dorso. Medaglie d’argento per Maria Pranio (Juniores 2008) nei 400 misti e per Mattia De Bianchi (Juniores 2008) nei 50 dorso. Chiudono il medagliere individuale di In Sport Rane Rosse Alessia Meroni (Ragazze 2012) nei 50 stile, Matteo Venini (Cadetti) nei 200 dorso e Andrea Borrelli (Cadetti) nei 200 farfalla.

Tris di medaglie anche nelle staffette: Oro per la 4×100 mista Juniores (Remorini, Garzia, De Bianchi e Ruggieri), argento per la 4×100 stile Cadette (Santambrogio, Moreschi, Maggioni e Franculli) e bronzo per la 4×200 stile Cadetti (Valente, Meregalli, Ghioni e Borrelli).