Per la Rimadesio una salvezza ancora da guadagnare

Dopo l’importante successo interno contro Virtus Imola, la Rimadesio riprende il proprio cammino verso la salvezza diretta dalla sfida contro Crema, diretta concorrente e in cerca di una vittoria per raggiungere in classifica la formazione brianzola.

A Crema lo scontro salvezza: Rimadesio sconfitta

In un PalaFitLine di Desio gremito di pubblico, i bluarancio ritrovano Cipolla dopo un paio di turni di stop causa infortunio, ma faticano ad entrare in ritmo offensivamente e trovano per la prima volta la via del canestro solo dopo quasi 2′. Le difficoltà nelle rispettive metà campo offensive caratterizzano tutta la prima frazione, nel corso della quale l’Aurora tocca per qualche istante anche il +5, prima di concludere i primi 10′ in vantaggio di una sola lunghezza (14-13). Tre canestri in fila dei giocatori ospiti aprono le danze del secondo periodo e permettono a Crema di staccare un minimo i brianzoli nel punteggio. Il 2/2 di Chiumenti a cronometro fermo riporta Desio ad un solo possesso di svantaggio ma, con un parziale di 7-0, la Logiman sigla il proprio nuovo massimo vantaggio sul 29-37. L’ultima soluzione del primo tempo se la prende Fumagalli che, con il canestro in avvicinamento al ferro, sigla il 31-37 di metà partita.

In avvio di terzo quarto sono ancora gli ospiti ad amministrare ritmo e punteggio. La tripla di Bocconcelli regala il +9 ai rosanero, che allargano così il divario e provano a dare un’importante spallata al match. Desio, non senza faticare, riesce pian piano a tornare sempre più a contatto con Crema e, grazie a quattro punti consecutivi di Chiumenti, a ribaltare il risultato. Un ultimo complesso minuto per i desiani, però, permette alla compagine cremonese di condurre 55-58 all’ultimo mini riposo. Nonostante lo svantaggio dimezzato rispetto all’intervallo lungo, Aurora costretta ancora ad inseguire.

I canestri di Zupan e Dincic ad inizio quarto ed ultimo periodo riportano la Logiman a tre possessi di vantaggio. La Rimadesio è brava a reagire immediatamente e a rispondere con un 5-0 di parziale, che permette agli arancioblu di tornare subito a contatto con gli ospiti. Con l’inerzia che sembra essersi spostata sponda Aurora, è Pianegonda a prendersi i suoi sulle spalle, con due canestri che danno ossigeno ai rosanero e mantengono i padroni di casa ancora a distanza di sicurezza. Nel finale i tiri liberi di Murri, perfetto a cronometro fermo, mettono in ghiaccio il risultato e regalano un pesante successo a Crema.

Le prossime sfide

Desio riesce a salvare la differenza canestri e a rimanere in vantaggio negli scontri diretti con la Logiman, ma perde così la possibilità di allungare in classifica sulla stessa formazione cremonese e su Piacenza, con cui invece non si trova in una situazione favorevole.

Per la Rimadesio una salvezza ancora da guadagnare, a partire dalla sfida di Castellanza di sabato prossimo contro Saranno, fanalino di coda del campionato.

(Foto credits: Luca Brioschi)