Per l'Sc Cesano Maderno un fine settimana in Veneto

Spettacolo in terra veneta nella prima prova della Coppa Italia di Società per le ragazze dell'Sc Cesano Maderno

Il percorso

Percorso tecnico da ripetere più volte a seconda della categoria e arrivo posto in leggera salita dopo una mezza curva a sinistra.

Per le donne esordienti primo anno 81 partenti tra cui le cesanesi Nicole Bracco, Ingrid Corno, Martina Pianta e Vittoria Vitillo, che purtroppo è costretta al ritiro a causa di un coinvolgimento in una caduta a metà gara. Gruppo che nonostante qualche timido tentativo di allungo rimane per lo più compatto, con le tre atlete cesanesi che militano in testa al plotone gestendo la corsa.

L’arrivo si presenta quindi in volata con la cesanese Nicole Bracco che lancia lo sprint mentre viene affiancata dalla compagna di squadra Martina Pianta, il testa a testa tra le due cesanesi le porta in parata fino alla linea del traguardo dove al fotofinish è la piemontese Bracco a sigillare il quinto successo stagionale. Alle loro spalle conclude con il gruppo di testa l’agguerrita compagna Ingrid Corno, anche lei in zona punti per la classifica della Coppa Italia di Società.

La sfida delle Esordienti secondo anno

Gara più movimentata per le donne esordienti secondo anno, le classe 2010 sono 70 ai nastri di partenza con in prima fila le cesanesi Giulia Lombardi e Irene Pancheri. Le portacolori del torrazzo militano nella testa della corsa e gestiscono saggiamente la gara. Nonostante gli allunghi, il plotone anche in questo caso si presenta a ranghi compatti nel lungo rettilineo d’arrivo per lanciare la volata. La cesanese Giulia Lombardi non trova lo spunto per completare in modo adeguato lo sprint e sfiora così la top ten di giornata chiudendo all’11º posto seguita dalla compagna Irene Pancheri.

Le Allieve

Decisamente cambio di registro per le donne allieve che dovranno affrontare dapprima il circuito delle colleghe più piccole per poi spostarsi di qualche chilometro per confrontarsi sull’ascesa della gorghesana prima di affrontare i lunghi 5 km di discesa tecnica e falsopiano fino al traguardo finale: 131 le partenti tra le donne allieve tra cui le cesanesi Giulia Beretta, Vivienne Cassata, Emma Colombo, Giulia Costa-Staricco, Letizia Parini e Paola Zucca.

Gara che entra sin da subito nel vivo con vari attacchi e allunghi per anticipare l’arrivo ai piedi dell’impervia salita, come molto attive risultano le cesanesi che tentano più volte l’evasione con Giulia Costa-Staricco mentre le altre militano alla testa del plotone. Tre atlete riescono infine ad uscire e macinare secondi importanti sul gruppo tanto da presentarsi con oltre un minuto ai piedi dell’ascesa, dove Linda Rapporti (Breganze Millenium) forza l’andatura e se ne va in solitaria nella cavalcata verso il traguardo.

Alle sue spalle il gruppo si sfalda in più e più drappelli all’inseguimento e all’arrivo saranno Vivienne Cassata e Emma Colombo a terminare in zona punti al traguardo.