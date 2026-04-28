Per l’Sd Cesano Maderno due gare in meno di 24 ore

Nuovo ricco weekend per le ragazze della formazione della S.C. Cesano Maderno che hanno preso parte a due competizioni in meno di 24 ore.

La prima uscita

Sabato 25 aprile tradizionale appuntamento a Crema per il Criterium Liberazione che ha visto le ragazze impegnate sul circuito tecnico nella zona industriale con il traguardo posto sul lungo rettilineo d’arrivo.

Per le donne esordienti circuito da ripetere 5 volte con il gruppo che viene subito scremato grazie alle azioni della cesanina Michelle Spinoni e dalla compagna Aurora Cerame, quest’ultima vincitrice anche del traguardo volante posto a metà gara.

La soluzione finale è a ranghi compatti per quel che rimane del gruppo principale: le cesanine centrano il terzo gradino del podio con la secondo anno Michelle Spinoni seguita al decimo da Aurora Cerame; per il primo anno ricco bottino di piazzamenti con Margherita Mariani che si prende il terzo posto, Elisa Sanna il 7º, Lucrezia Motta il 9º e Selene Sforzini il 10º.

Gara più movimentata quella delle compagne allieve che sin da subito vedono il gruppo sollecitato da tentativi di fuga nella testa, ma il plotone non lascia mai troppo spazio e torna sempre compatto. L’ultima azione delle ragazze cesanesi viene lanciata dalla piemontese Vittoria Vitillo che tenta di evadere negli ultimi km ma purtroppo rimontata nel finale, il gruppo entra così unito nel lungo rettilineo d’arrivo che vede in testa l’altra piemontese Nicole Bracco che con un’azione magistrale domina tutte le avversarie e per il terzo anno consecutivo si prende la vittoria al criterium di Crema. Conclude il bel lavoro anche la lombarda Martina Pianta che conquista un nuovo spazio nella top ten di giornata.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

La seconda gara

Il tempo di cambiarsi e le ragazze si sono trasferite in Toscana dove domenica 26 aprile hanno preso parte alla nuova tappa del Trofeo Rosa interregionale a Castiglion Fibocchi (AR).

Percorso vallonato e tecnico che vede tra le esordienti un nuovo successo di Aurora Cerame che prima crea l’azione e poi domina le compagne di fuga sulla linea del traguardo; alle sue spalle Michelle Spinoni completa il lavoro conquistando il 5º posto tra le donne esordienti secondo anno mentre Margherita Mariani e Elisa Sanna si prendono il 9 e 10 posto tra le primo anno.

Tra le allieve finale concitato con il binomio cesanese che conquista nuovamente un posto in top ten con Nicole Bracco che chiude in 6ª posizione e Martina Pianta all’8º posto.

Un weekend ricco di soddisfazioni per le ragazze di Guido Roncolato che chiudono in positivo il primo mese di gare. Davanti a loro nuovo appuntamento venerdì 1 maggio ad Albino (BG), mentre domenica saranno di nuovo in scena a Bovolone (VR).