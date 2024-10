Pioggia di medaglie per gli arcieri besanesi

Pioggia di medaglie per gli arcieri della Polisportiva Besanese al “XII Trofeo di Cilavegna”, in provincia di Pavia.

Da segnalare il podio completo JM Villa Matteo (543), Pedoto Pietro (489) e Brotto Andrea (486) che guadagnano anche il primo posto di squadra per la categoria (1518). Primo e secondo posto JF per Agrati Camilla (554) e Ormenese Greta (505) che con Pedoto Chiara guadagnano anche il primo posto di squadra per la categoria (1513).

Terzo posto AM per Zappa Davide (399) e secondo posto RM per Arosio Alessandro che migliora ancora una volta il suo record personale con 517 punti. Podio completo RF Mariani Lisa (435), Spinelli Maristella (403) e Bellani Ludovica (303) che guadagnano anche il primo posto di squadra per la categoria (1141).

Primo e secondo posto GF per Remollino Arianna (365) e Mariani Vittoria (241)

Da non dimenticare anche l'ottima prestazione della squadra brianzola al “1° Trofeo città di Pognano”, in provincia di Bergamo, con il terzo posto di squadra MM di Mandelli Andrea, Morellini Alessandro e Riboldi Adelio (1431).

