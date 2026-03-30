Pioggia di medaglie per il Rambo Fight Club

Punto di svolta della stagione del Rambo Fight Club al Campionato Asi Kickboxing 2026: domenica si è svolta la terza tappa a Torino dove l’associazione sportiva di Besana in Brianza, guidata dal maestro Enrico Perego, ha collezionato numerose medaglie.

Rambo Fight Club

Ieri, domenica 29 marzo, gli atleti della Rambo Special Fight Club (Rsfc) hanno trionfato al Trofeo Torino Fight Cup facente parte del campionato nazionale Asi Kickboxing nelle specialità KickBoxing e Light Boxe. All’interno della competizione agonistica, che vede ben 13 atleti agonisti all’interno delle classifiche, dopo sei mesi di allenamento in palestra hanno esordito 25 nuovi fighters della squadra tra cui sei baby. La spedizione è partita per il Piemonte dalla Brianza con un totale di 41 ragazzi che dopo avere partecipato alle precedenti tappe di Verona (gennaio), Parma (febbraio) e Bassano del grappa (marzo) hanno calcato tatami e ring.

La soddisfazione del maestro Enrico Perego

“Enorme il bottino di medaglie del team durante la gara ma la giornata sportiva è andata ben oltre il risultato ove è emerso il valore enorme dello sport nei giovani – sottolinea il maestro Enrico Perego, alla guida dell’associazione sportiva Rambo Special Fight Club (Rsfc), associazione sportiva – Grande soddisfazione e complimenti ricevuti dai vertici Asi alla squadra guidata dal maestro formatore, vice presidente nazionale e coach ed ai suoi istruttori, Leonardo Max Samuele“.