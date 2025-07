Ciclismo

Nei giorni scorsi si sono svolti i Campionati Regionali su pista e la compagine brianzola ha portato i propri Allievi sul podio in diverse specialità

È un periodo di intesa attività agonistica per Velo Club Sovico e Pool Cantù – Sovico – GB Team. Nei giorni scorsi si

sono svolti i Campionati Regionali su pista e la compagine brianzola ha portato i propri Allievi sul podio in diverse specialità e in diverse Regioni.

Pioggia di medaglie per il Velo Club Sovico

Il toscano Marco Migheli, impegnato al “Velodromo Enzo Sacchi” di Firenze ha conquistato il titolo regionale nella specialità della Velocità avendo la meglio su Giacomo Zanella (Petrucci) e Giusco Sanesi (Fosco Bessi).

Al velodromo Servadei di Forlì, Marco Gregori ha ottenuto il successo e la maglia di campione regionale dell’Emilia Romagna nell’Inseguimento a squadre (con Manfredi, Bersani, Rapisarda e Caroppo); il piacentino è tonato sul gradino più alto del podio anche nella specialità della Madison e ha concluso al secondo posto l’Omnium.

Bis di medaglie d’argento anche per il lombardo Simone Marconi che, al Velodromo Battaglia di Busto Garolfo, si è classificato secondo nella Madison (corsa con Belani della Romanese) e nell’Omnium.

Gara a Tappe in Friuli

Impegno fuori regione per gli Allievi Maffei, Casabona, Cariato e Bulanti che da ieri sono in gara a “ Le Fiumane”: quattro tappe attraverso il Friuli. Dopo la frazione inaugurale disputata con la formula del Criterium sulla distanza di 43 chilometri, venerdì è in programma una cronometro individuale di 7 chilometri mentre sabato e domenica si correranno La Bannia /Clauzzetto di 73 chilometri e la Cimpello / Bannia con il medesimo chilometraggio.

Gare anche a Costa Masnaga

Sabato 19 luglio i Giovanissimi del Velo Club Sovico saranno di scena a Costa Masnaga, nel Lecchese, dove si svolgeranno le gare del “Trofeo Mario Mauri”: la manifestazione inizierà alle 9.30 e, siamo sicuri, i ragazzi e le ragazze del “Velo” daranno il massimo per ben figurare, così come successo domenica scorsa a Figino Serenza dove la formazione diretta da Vergani, Costa e Rigamonti ha conquistato il secondo posto nella classifica a squadre.

Gareggeranno a Costa Masnaga anche gli Allievi del Pool Cantù – Sovico – GB Team. Prenderanno parte al “ Lombardia

Giovani” Migheli, Gregori - reduci dagli impegni in pista e dai piazzamenti in top10 ottenuti a Rescaldina la scorsa domenica

guideranno la squadra lungo i 72 chilometri in programma il 20 luglio. Al loro fianco i tecnici Ferrari, Alberti e Buttini hanno

convocato: Pellizzon, Signorelli e Marconi.