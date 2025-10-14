Nel suggestivo scenario di Gravedona ed Uniti, in provincia di Como, in una giornata di sole splendente e temperature gradevolissime, il drappello di atleti della CTL3 Atletica, che si è presentato ai via dei Campionati Regionali di corsa su strada, ha saputo togliersi delle belle soddisfazioni, Per tutti impegno previsto sulla distanza di cinque chilometri.

Pioggia di primati personali per la Ctl3 ai Regionali su strada

Si parte con l’ottimo 14° posto di Riccardo Marino che corre in 15’38” a 9” dal suo Personal Best.

Primato personale che invece è messo a segno dalle Seniores Sabrina Passoni 7ª in 19’07” e Linda Mauri 12ª in 20’51”, dal Master SM35 Andrea Balconi 7° in 17’38” e dai Senior Matteo Mantua 17° in 16’24” e Michael Cappello 28° in 17’24”.

Per l’associazione sportiva che fa capo ai comuni di Bernareggio, Carnate e Ronco Briantino, la stagione estiva non è ancora giunta al termine. Imminente, per i ragazzi del settore giovanile, è infatti l’appuntamento col trofeo Iannitto a Martinengo.