Sono gorni di granbde soddisfazione per la compagine gialloblu del Velo Club Sovico che quest’anno celebra il cinquantesimo anniversario di fondazione.

Pioggia di riconoscimenti per il Velo Club Sovico

La società infatti è stata premiata dall’Amministrazione Comunale di Sovico durante il Festival dello sport sovicese ma anche nel corso del galà del ciclismo regionale che si è tenuto a Palazzo Lombardia e durante la festa del ciclismo provinciale di Monza e Brianza.

Sul palco dell’Auditorium Ghezzi di Carate Brianza, il Velo Club Sovico, rappresentato dal vicepresidente Chiusi, è stato premiato con le prestigiose “ruote d’oro”. Sempre durante l’evento organizzato dal Comitato Provinciale, il “Velo” ha ricevuto riconoscimenti per la partecipazione dei propri atleti al Meeting Nazionale riservato alla categoria Giovanissimi. Un altro riconoscimento è stato assegnato alla Società per aver aderito e organizzato gli incontri “Laboratorio Ciclismo – Oratori Feriali” che con giochi e momenti divertenti hanno fatto avvicinare tanti bambini alla bicicletta. A livello individuale Leonardo Mariani è stato premiato dal Comitato Regionale della Lombardia come campione lombardo della Gimcana nella categoria “G1” mentre Nicolò Redaelli e Guglielmo Rivolta hanno ricevuto un riconoscimento, sia a livello regionale che provinciale, per la partecipazione alla finale nazionale della manifestazione “Bicimparo”.

A Palazzo Lombardia è stata premiata anche Laura Vergani, Direttore Sportivo della squadra Giovanissimi, che si impegna anche come “componente della struttura tecnica regionale” di categoria.

Dopo queste settimane di premiazioni che hanno celebrato i risultati del 2025, il Velo Club Sovico guarda avanti e fra poco inizierà la preparazione per la prossima stagione.