Negli impegni di Ronco Briantino, Cremona e Lecco: un weekend da incorniciare per la società

Fine settimana ricco di risultati e soddisfazioni per il C.T.L.3 Atletica, protagonista tra strada, pista e corsa in montagna sia a livello assoluto che giovanile.

Pioggia di risultati per il C.T.L.3 Atletica

Grande partecipazione e ottimi risultati al Memorial Antonio Motta di Ronco Briantino, gara FIDAL omologata sui 10 km e 5 km, valida anche come campionato sociale C.T.L.3. Oltre 500 i partecipanti, grazie anche alla camminata ludico-motoria.

Nella 10 km maschile vittoria per Luca Ronchi (Luciani Sport, seguito dal team C.T.L.3), che ha avuto la meglio su Ahmed El Mouazury negli ultimi due chilometri, con Loris Mandelli terzo. Ottima prova per il C.T.L.3 con Riccardo Ielo sesto in 35.20, seguito da Daniele Molena (ottavo) e Lukas Fritz (dodicesimo).

In campo femminile, secondo posto per Sabrina Passoni, superata solo da Cristina Ballabio, chiudendo in 39.50. Passoni conquista anche il titolo sociale C.T.L.3 insieme a Riccardo Ielo. Successo di categoria SF35 per Francesca Greco (45.50), accompagnata in gara da Oliviero Cavalleri.

Nei 5 km vittoria e record della gara per Andrea Geddo (15.41.1). Bene anche gli atleti C.T.L.3: Andrea Balconi decimo assoluto e primo SM35 in 17.20, seguito da Michael Cappello (17.50) e Lorenzo Marchesi al rientro. Tra le donne buona prova per Silvia Maiocchi.

Un’organizzazione partecipata

La manifestazione, organizzata dall’associazione “Amici di Antonio”, è stata accompagnata da un momento commemorativo dedicato ad Antonio Motta. Fondamentale il supporto del Comune di Ronco Briantino, della Polisportiva Nuova Ronchese, della comunità pastorale e delle forze dell’ordine. Presente anche il sindaco Francesco Colombo, che ha partecipato alla camminata.

I risultati su pista a Cremona

Buone indicazioni anche dal Memorial Filippi di Cremona. Nei 400 metri ottavo posto per Luca Bo (50.45) e nono per Davide Cremonini (50.63, primato stagionale). Esordio positivo negli 800 per Tommaso Bregni, vincitore della propria serie in 2.00.03 e ottavo assoluto. I tre fanno parte della staffetta 4×400 juniores già qualificata per i Campionati Italiani U20 di Caorle.

Montagna e settore giovanile

Alla Resegup di Lecco, Matteo Mantua si è distinto migliorando il proprio tempo rispetto al 2025, chiudendo in 3h01 in una gara di altissimo livello.

A Besana Brianza, al Trofeo Brambilla, brillano i cadetti nei 1000 metri: Mattia Vertemati firma il personale in 2.51.70, seguiti dai primati di Riccardo Mauro (2.58.18) e Andrea Mapelli (2.59.68), mentre Adam El Omri sfiora il personale (3.00.71). Buone prove anche per le velociste sugli 80 metri.

Successi al CSI regionale

A Casalmaggiore, vittoria e primato personale per Giulia Rota negli 800 metri (2.17.01). Ottima anche Maria Grazia Zuliani, che nei 200 metri chiude in 31.54, avvicinando la migliore prestazione italiana di categoria.