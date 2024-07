Nulla da fare per Christian Gamarino che questo fine settimana, con la squadra MC7 Corse di Vimercate, era sul circuito "Marco Simoncelli" di Milsano Adriatico per una delle gare della "Pirelli Cup".

"Pirelli Cup", scivolata per il pilota del motoclub vimercatese a Misano

E dire che le prove libere del venerdì avevano indicato tra i favoriti il pilota della Kawasaki che aveva fatto registrare tempi da primato, sebbene fosse la prima volta con la mille giapponese sul circuito romagnolo: verso la fine del turno un malfunzionamento della pompa della benzina ferma la Ninja. L’elettronica delle odierne moto (ancora di più nelle supersportive) ha raggiunto livelli di sofisticazione molto elevati e basta un piccolo problema ad un componente per far intervenire la centralina che manda in protezione tutto il sistema.

Al momento di entrare in pista per il primo turno delle qualifiche il sabato mattina, il problema che sembrava risolto la sera precedente si ripresenta e fa perdere a Gamarino metà del turno: il tempo di 1.37.025 gli vale la terza posizione provvisoria alle spalle dei soliti rivali Vietti Ramus e Vitali.

Guasto nel secondo turno

Si dice che la fortuna sia cieca ma la sfortuna ci veda benissimo: nel secondo turno il guasto ad un sensore della ZX10RR ferma la moto del team gestito da Matteo Colombo e impedisce al pilota non solo di migliorare la sua performance ma anche di perfezionare la messa a punto della ciclistica che presentava qualche problema con l’assetto dell’avantreno.

La gara

Al via della gara Vietti Ramus parte bene e in un giro stacca di un secondo Gamarino che si è portato in seconda posizione: il pilota di MC7 Corse, nonostante i problemi di ciclistica fa registrare il best lap della gara di 1.36.948 e alla terza tornata infila il battistrada conquistando la testa della gara. Christian riesce a tenere la posizione sino al settimo giro quando per le difficoltà all’assetto arriva lungo alla frenata della curva della quercia, superato da Vietti Ramus e Vitali. All’inizio dell’ottavo giro alla curva due (una novanta gradi a sinistra) l’avantreno della Ninja si chiude e per il pilota genovese la gara finisce, per fortuna senza conseguenze fisiche.

La gara finisce con la vittoria di Doriano Vietti Ramus che non deve neppure guardarsi da Vitali, alle prese con noie alla sua Honda che lo faranno finire sesto: il podio è completato da Ioverno e Mincione.

Ora una pausa

Ora una lunga pausa aspetta i piloti della Pirelli Cup che torneranno nel week end del 13/15 settembre sul circuito Cremona Circuit a San Martino del Lago, una settimana prima che ci corra il mondiale Superbike. Una buona occasione per vedere da vicino una gara di un bellissimo campionato che sta offrendo gare spettacolari.