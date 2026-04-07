Più di 200 atleti al Trofeo Autorivolta

Più di 200 tra ragazze e ragazzi hanno partecipato al quinto Trofeo Autorivolta – Comune di Sovico, la manifestazione ciclistica giovanile organizzata a Pasquetta dal Velo Club Sovico

Più di 200 tra ragazze e ragazzi hanno partecipato al quinto Trofeo Autorivolta – Comune di Sovico, la manifestazione ciclistica giovanile organizzata a Pasquetta dal Velo Club Sovico. Un pomeriggio di sport e divertimento che ha visto i giovani atleti sfidarsi sul circuito cittadino disegnato dagli organizzatori.

La manifestazione

Ad incitare gli atleti durante le gare un nutrito pubblico e diverse autorità. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Sovico il vicesindaco Marco Ciceri e l’assessora alle Pari opportunità e ai Servizi alla persona Simona Pulici, in rappresentanza della Federciclismo il presidente regionale del comitato lombardo Stefano Pedrinazzi e Chiara Mariani, presidentessa del comitato provinciale di Monza e Brianza.

Gli atleti del Velo Club Sovico hanno affrontato la prima gara dell’anno con grinta piazzando Ellis Asquino e Lara Mello sul podio della categoria G5 femminile e, tra i maschi, Giacomo Razzoli (8° in G6), Nicolò Redaelli (3° in G5), Matteo Veggiato e Niccolò dalla Costa (rispettivamente 5° e 8° in G4), Leonardo Mariani e Francesco Carson (8° e 10° in G2).

La classifica di rendimento per team ha visto primeggiare la Salus Ciclistica Seregno, premiata col Trofeo Autorivolta, in seconda posizione si sono classificati i ragazzi e le ragazze della Costamasnaga, a cui è andato il Trofeo Comune di Sovico mentre, col Trofeo che ricorda in memoria di Flavio Nova, sono stati premiati gli atleti della Ceramiche Pagnoncelli, terzi classificati.