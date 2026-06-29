Più di cento atleti per la Targa deli Aironi

Domenica 28 giugno presso il campo “La Fossa” di Carate Brianza gli Arcieri dell’Airone hanno organizzato la gara “Targa degli Aironi”: con 30 piazzole per un totale di quasi 120 atleti hanno riempito il campo sotto un sole cocente.

Le gare

Sotto gli occhi del vice sindaco Luca Cesana, che poi ha premiato i vincitori delle diverse classi e divisioni, si sono svolte gare appassionanti. E le soddisfazioni per gli Aironi non sono mancate

Nella categoria Junior maschile ricurvo Samuel Franchini ha conquistato l’oro, negli Allievi femminile ricurvo Stella D’argenio ha ottenuto il bronzo, nei Ragazzi maschile ricurvo Francesco Cattaneo ha ottenuto l’argento e Morgan Morrono il bronzo, nella Compound senior maschile podio tutto caratese con Claudio Morelli primo, Fernando Vicini secondo e Samuele Tironi terzo, nel Compound master femminile prima Elena Crespi, seconda Sonia Bianchi, nel Nudo master femminile argento per Claudia Redaelli, nel Nudo junior femminile oro per Marta Tinelli.

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L’organizzazione dell’evento ha richiesto la partecipazione di tanti soci e di tanti genitori che hanno prestato la loro opera per rendere l’evento più piacevole per tutti

Il prossimo evento al campo “La Fossa”, al quale aspettiamo tutti gli interessati, sarà l’Open Day di apertura stagione a settembre.