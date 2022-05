Basket

Playoff Serie B, Aurora Desio di scena al PalaBanco per la doppia sfida. In programma gara 3 e gara 4 contro Vigevano.

Doppio appuntamento al PalaBanco

Dopo aver raggiunto il settimo posto in classifica generale nel girone B di Serie B, ora per l'Aurora Desio è tempo di playoff. La compagine desiana ha già affrontato i primi due impegni sul parquet di Vigevano e ora sarà impegnata al PalaBanco Desio nel fine settimana per due gare che potrebbero risultare decisive. Venerdì 20 alle 21 è in programma gara 3, mentre domenica 22 alle 21 si svolgerà gara 4.

Appuntamento prestigioso

"Per noi sono due appuntamenti importantissimi contro un avversario forte e prestigioso - ha sottolineato il responsabile marketing e del settore giovanile desiano Christian Di Giuliomaria - Arriviamo fiduciosi dopo una bella vittoria ottenuta martedì a Vigevano. In caso di doppio successo significherebbe centrare il passaggio del turno, un grande traguardo per una società neopromossa come la nostra". L'Aurora dunque si appella al pubblico, con la speranza di avere al PalaBanco Desio quanto più sostegno possibile. Una squadra in crescita, che ha saputo conquistare il popolo desiano. "Chiediamo il supporto di tutto il pubblico non solo desiano, ma anche dei Comuni vicini - ha aggiunto Di Giuliomaria - Pubblico che potrà godersi due grandi sfide e divertirsi tanto". Per gli under 13 l'ingresso sarà gratuito.