Poche emozioni nel match tra Folgore Caratese e Crema, finisce 0-0

Ancora un pari, l’ennesimo per una Folgore Caratese che sembra non saper ritrovare la via del gol e neanche quella della vittoria. Allo Sportitalia Village l’anticipo della 18ª giornata di campionato contro il Crema termina a reti inviolate e regala poche emozioni.

Finisce 0 - 0 tra Folgore Caratese e Crema

I nuovi innesti arrivati nel club di Carate questa settimana hanno la piena fiducia di mister Carmine Parlato. Il tecnico, infatti, gli cuce addosso la maglia da titolari già all’esordio: Viscovo tra i pali, Lofoco nel reparto arretrato insieme agli inamovibili Marchi e Arpino, e Caporali in mediana. Un 3-5-2 che Parlato ripropone dopo Arconatese e Pro Palazzolo ancora una volta cambiando gli interpreti.

Un inizio partita buono per i padroni di casa

In avvio di gara la Folgore Caratese parte bene e si mostra ben propositiva. Il primo a vedere lo specchio della porta è capitan Arpino al terzo giro d’orologio, ma il guizzo non preoccupa l’estremo difensore avversario. La risposta degli ospiti arriva al 17’ con Abbà che avanza rapidamente sulla fascia destra, si accentra per poi liberarsi dalla marcatura stretta di Cavallini e mirare alla porta di Viscovo. La sfera termina sull’esterno della rete.

Poco o nulla fino al 45’, il direttore di gara assegna poi 1’ minuto di recupero prima di mandare le squadre negli spogliatoi.

La ripresa

Nella ripresa sono ancora i biancazzurri a tenere il pallino del gioco. Al 52’ Cavallini dalla sinistra entra in area, viene atterrato senza subire fallo e il rimpallo premia Floridia che con il sinistro sfiora il vantaggio, vietato poi dal palo. Sul finale gli uomini di mister Parlato sprecano clamorosamente l’occasione creata in ripartenza. Contropiede rapido e superiorità numerica nella trequarti avversaria, ma la Folgore Caratese va in tilt e il Crema blocca l’avanzata.

E' la settima giornata senza vittorie per la Folgore Caratese

Un solo punto che non sazia la fame dei biancazzurri a digiuno di successi ormai da sette giornate. L’obbligo, adesso, è quello di archiviare velocemente quanto fatto in casa per rivolgere l’attenzione all’ultima sfida di questo 2023 in programma mercoledì 20 dicembre in casa del Club Milano.