Ancora medaglie e podi per gli arcieri della Polisportiva Besanese che nel primo fine settimana di dicembre hanno preso parte al “LXIII° MINI INDOOR 18 MT C.A.M.” di Gallarate.

Podi e medaglie per gli arcieri di Besana in trasferta a Cucciago

Grande prova di Sara Patri che conquista il secondo posto nella categoria Senior Femminile con 540 punti, senza tralasciare il secondo posto di squadra Master Maschile per Morellini A., Tuci R., Mandelli A. con 1499 punti.

Primo e terzo posto nella categoria Master Femminile per Corti Maria Carla e Redaelli Monica con rispettivamente 525 e 487 punti: le due Master, con Muzzupappa Letizia guadagnano anche il primo posto di squadra per la categoria con 1430 punti.

Podio completo anche per gli Junior Maschile: Villa Matteo al primo posto con un fantastico 560 punti, migliora il suo record personale, seguito da Brotto Andrea (522) e Durante Gabriel (517): i tre guadagnano anche il primo posto di quadra per la categoria con 1599 punti.

Primo e terzo posto infine per le Allieve femminile per Agrati Camilla con 541 e Ormenese Greta con 507: entrambe migliorano il loro record personale e con Durante Anna, guadagnano il primo posto di squadra per la categoria con 1541 punti.