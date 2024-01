Podi e soddisfazioni per gli arcieri della Polisportiva di Besana

Fine settimana di gare per gli arcieri della Polisportiva di Besana in Brianza impegnati in diverse competizioni.

Da segnalare in prima attuta l'ottimo terzo posto di Maria Chiara Corti al “18m Gerenzano P. dello Sport 04060 arcieri dell’Airone”. L'atleta brianzola è arrivata sul terzo gradino del podio totalizzando 519 punti.

Si passa poi all’ “Interregionale 18 mt indoor Team Archery Venegono (04135)”: primo posto SF per Patri Sara con 518 punti, podio completo JM per Pedoto Pietro (536), Villa Matteo (535) e Sinigaglia Francesco (523) che guadagnano anche il primo posto di squadra di categoria con 1594 punti.

Primo e secondo posto JF inoltre per Agrati Camilla (539) e Ormenese Greta (527) che con Sala Sabrina guadagnano il primo posto di squadra di categoria con 1546 punti.

Al “6° Torneo indoor Bellinzago Lombardo” inoltre secondo e terzo posto RF per Mariani Lisa (430) e Spinelli Maristella (368) che con Bellani Ludovica guadagnano il primo posto di squadra per la loro categoria con 1106 punti.

Secondo posto di squadra SM infine per Mandelli Andrea, Pirovano Enrico Angelo e Valtorta Matteo con 1410 punti.

