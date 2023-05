Podio completo per gli arcieri della Polisportiva Besanese al Torneo del Galletto

Un fine settimana fortunato per gli arcieri della Polispostiva di Besana in Brianza impegnati a Gallarate nel Torneo del Galletto.

Torneo del Galletto: i risultati della Polisportiva Besanese

Sabato è stata la volta dell’Arco Nudo nel quale Enzo Durante è arrivato sul terzo gradino del podio senior maschile con 413 punti. Domenica mattina invece, con un tempo da lupi, è stata la volta del plotone bianco rosso dell’Arco Olimpico: in questo caso il secondo posto master maschile è andato ad Alessio Sinigaglia con 553 punti che insieme a Durante M. e a Mandelli porta a casa anche il primo posto di squadra per la categoria, con 1591 punti.

Podio completo per le master nel femminile

Podio completo invece per le master nel femminile: primo posto per Maria Carla Corti con 542 punti, secondo posto

per Letizia Muzzupappa con 497 punti e terzo posto per Monica Redaelli con 495 punti; le master portano a casa anche il primo posto di squadra di categoria.

Bene anche i ragazzi

Non sono da meno i ragazzi: primo e secondo posto junior maschile per Andrea Brotto con 540 punti e Matteo Villa con 493 punti e primo posto allieve femminile per Camilla Agrati con 570 punti.

